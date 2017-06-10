Bornova'yı fotoğraflarla anlattılar

Bornova'yı tanıtmak, fotoğraf sanatı ve fotoğraf tutkunlarına destek olmak amacıyla Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi işbirliğinde ikinci düzenlenen Bornova Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Amatör ve profesyonellerin objektifinden çıkan fotoğrafların katıldığı yarışmada dereceye girenler ödüllerini Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle aldı

Bornova Belediyesi'nin Yaşar Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Instagram Fotoğraf Yarışması'nın ikincisi sonuçlandı. Fotoğraf tutkunlarının Bornova'yı fotoğraf aracılığı ile ifade etmelerine olanak sağlayan yarışmada, dereceye girenler ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'in katıldığı törenle aldı. Hem amatör hem de profesyonellerin objektiflerine yansıyan 759 fotoğrafın katıldığı yarışmada, dereceye girenlerle birlikte jürinin sergilemeye değer bulduğu toplam 25 fotoğraf, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Yarışmanın birincisi Bornova Belediyesi'nin kentteki binaların sağır cephelerini estetik bir görünüme kavuşturmak için hayata geçirdiği Konuşan Duvarlar Projesi kapsamında yapılan çalışmanın Dramalı Köşkü bahçesinden görüldüğü fotoğraf ile Merve Çelik oldu. Eren Erbilir, Üniversite kenti Bornova'nın gençlik ve enerjisini temsil eden kurmaca fotoğrafı ile ikinci, Melih Atik ise Atatürk Mahallesi sırtlarından İzmir'in gökdelenler bölgesini gördüğü fotoğrafı ile üçüncülüğü elde etti. Yine Bornova Belediyesi tarafından Büyük Park'ta yapılan grafitti çalışması ile renklenen Ayfer Feray Açıkhava Sahnesi duvarının önünden geçen bisikletlinin yer aldığı Süleyman Gülen'e ait fotoğraf ise jüri özel ödülüne layık görüldü.Yarışmanın birincisi Sony A6300 fotoğraf makinası, ikincisi LG G5 akıllı cep telefonu, üçüncü Go Pro Hero 4 kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Fujifilm Instax mini 8 kamera oldu.



Amacımız Bornova'yı tanıtmak

Yarışmaya katılan tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu yarışmayı geleneksel hale getirerek Bornova'yı herkes tanısın, güzelliklerini herkese görsün istiyoruz. Geçen yıl yarışmaya katılan fotoğraflarla 2017 yılı takvimi hazırlayarak hemşerilerimize ve dostlarımıza dağıttık" dedi. Bornova sınırları içinde iki büyük üniversite olduğuna dikkat çeken Başkan Atila, "Biz kentimiz için üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Yaşar Üniversitesi ile de birçok proje hayat geçirdik. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 25 fotoğraftan oluşan serginin16 Haziran'a kadar açık kalacağını hatırlatarak, "Yarışmaya katılan herkese teşekkür ederken, ödül kazananları da tebrik ediyorum. Bornova'nın sokaklarından, yaşamın içinden kesitler sunmuşlar. Fotoğraf tutkunları bu sergiyi mutlaka görmeli" diye konuştu.