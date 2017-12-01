Bu kez sahaya değil sahneye çıktılar

Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Konak Belediyespor'un futbolcuları, "İzmir Tiyatrosu" projesi kapsamında "Hayır De" oyununda yer aldı

Konak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kadın futbolcuların, Sevgi Soysal'ın Tante Rosa isimli eserinden uyarlanan oyunun ardından bu kez de Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu ve Tiyatro Nienor oyuncularıyla "Hayır De" adlı eseri için sahneye çıktığı belirtildi.



Her kesimden insanın sanat yapabilmesine fırsat vermek için geliştirilen "İzmir Tiyatrosu" projesi kapsamında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezindeki oyunda sahne alan kadın futbolcuların profesyonel tiyatro oyuncularıyla aynı sahnede buluştuğu bildirildi.



