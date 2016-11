Caz müziğin efsane ismi İzmir'e geliyor

Caz müziğinin en iyi gitaristlerinden Richard Bona, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek “1 Festival İzmir”in açılış konserine imza atacak. Mandekan Cubano grubuyla birlikte sahneye çıkacak olan sanatçı, bas gitarın tellerine İzmirli sanatseverler için dokunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 28 Kasım - 3 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmirli sanatseverleri “1 Festival İzmir”le buluşturacak. Kentin sanat hayatına renk katacak ‘1 numara festival’, sevilen sanatçıların konserleriyle kulakların pasını silecek. ‘Bir festivalden fazlası’nı vaad eden projenin açılış konserini, caz müziğinin yaşayan en iyi bas gitaristlerinden Richard Bona gerçekleştirecek. 28 Kasım 2016 Pazartesi günü Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak konserde sanatçıya Mandekan Cubano eşlik edecek. Caz müziği üzerine “profesörlük” ünvanı da bulunan efsane basçı Richard Bona, müzik dünyasında elde ettiği başarılar ve sıra dışı kimliğiyle dikkat çekiyor.





Richard Bona kimdir?



1967 Kamerun doğumlu Richard Bona, doğaçlama cazın dünyadaki en güçlü isimlerinden biri olarak biliniyor. Sanatçı, Afro-Küban cazın esintilerini, Brezilya’nın kıvrak melodilerini, rap müziğin enerjisini, Karayipler’in soğukkanlı ezgilerini ve Anglosakson popundan sesleri birleştiren duygu yüklü ve n eşeli şarkılarıyla dinleyenleri mest ediyor. Tüm dünyada çok sayıda hayran kitlesi olan Bona, ilk solo albümü olan ‘Scenes From My Life’ ı 1999 yılında çıkardı. Bu albümde yer alan ‘Eyala’ ile gönülleri fetheden sanatçı, en büyük çıkışını ise 2005’te yayımlanan ‘Tiki’ albümünün ‘En İyi Çağdaş Dünya Müziği Albümü’ (Best Contemporary World Music Album) dalında Grammy Ödülü’ne aday gösterildiğinde yaptı. Müzik kariyerinde bir çok başarılı albüme imza atan Bona, ‘Kalabancoro’, ‘One Minute’, ‘Jokoh Jokoh’, ‘Sweet Mary’, ‘Eva’ gibi şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.