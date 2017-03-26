Çevre kirliliğini sergi ile anlattılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi, Dağıstan Seramik Atölyesi’nin “Dünyamızı Seviyor muyuz?” temalı sergisine ev sahipliği yaptı.
Seramik sanatçısı Aysel Özenir ve 11 öğrencisinin katıldığı sergide 50’nin üzerinde eser yer alırken, serginin bir bölümü de çevre kirliliği ile insanların sebep olduğu doğal felaketlere ayrıldı. Sanatçı eller, toprağın çığlığına kendi anlatım dillerinden şekil verdi. Orman yangınlarında yaşamını yitiren canlılar, buzulların erimesi nedeniyle yaşam savaşı veren penguenler, gökdelenlerden uçurtma uçuracak alan bulamayan çocuklar ve denizlerin kirlenmesi nedeniyle yok olan balıkların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.
Dağıstan Seramik Atölyesi’nin kuruluşunun 11. yılını açtıkları sergiyle kutladıklarını belirten seramik sanatçısı Aysel Özenir, “Amacım öğrencilerime seramiği sevdirmek. Bizler yarattığımız eserlerle güzel mesajlar verebilmeliyiz. Son yıllarda biz insanların sebep olduğu bir çok doğa felaketine ve insanlık dramına şahit oluyoruz. Bu olaylar dünyanın herhangi uzak bir yerinde de olsa zincirleme olarak bizlere yansıyor. Çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kuraklık gibi başlıklar daha da uzayıp gidiyor. Atölyemizin 11. yıl sergisinde bu konu başlıklarından bazılarını bizim anlatım dilimiz olan çamurla izleyiciye sunmaya, yeniden düşünmeye ve irdelemeye davet ettik” diye konuştu.
Doğa temalı eserleriyle serginin ilgi gören isimlerinden biri de minik seramik öğrencisi Kaya Kutluyurt oldu. Sergide yer alan tek çocuk olan Kaya Kutluyurt’un doğa temalı eserleri de büyük ilgi topladı. 28 Mart’a kadar açık kalacak sergide Aysel Özenir ile öğrencileri Feza Can Çınar, Gediz Eranıl, Kaya Kutluyurt, Meral Gümüç, Müge Akyön, Nesrin Çalışal, Özden Kurukafa, Özge Ataş, Semra Yelkaya, Turan Gülel ve Zehra Özinal’ın eserleri yer alıyor.