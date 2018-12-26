Çocuklar yararına matine

Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen ve bugüne kadar 81 ilde 50 bin çocuğa yardım eden 'Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi'ne bir destek de kadınlardan geldi.

İpek Şentürk - Belediye ile Bostanlı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) işbirliğinde, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen kadınlar matinesi büyük ilgi gördü.

Eksikleri tamamlanacak

'Çocuklar için sahnedeyiz' sloganıyla, Mavra Joy'da gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen şarkıcı Aydan Kahraman sahne aldı. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak, BESİAD Başkanı Ali Aktaş da etkinlikte yer aldı. Kahraman'ın söylediği şarkılar eşliğinde keyifli saatler geçiren kadınlara çekiliş ile çeşitli hediyeler de verildi. Etkinlikten elde edilen gelir, Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye malzemesi, giysi, kitap ve bot gibi çeşitli eksiklerinin tamamlanması için kullanılacak.

Projemiz büyüyor

Çocuklar yararına yapılan matine için emeği geçen herkese teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi, Karşıyaka'nın çocuklara verdiği değerin en güzel örneği. Her kesimden gelen katkılarla büyümeye devam eden projemize verdikleri anlamlı destek için duyarlı kadınlara da şükranlarımı sunuyorum. Ele ele verip çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.