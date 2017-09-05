Derya Uluğ, İzmirliler için söyleyecek

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Bornova'da konser vermeye hazırlanıyor

İzmirli pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında Bornova’da 6 Eylül 2017 Çarşamba günü sahne alacak. Konser, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Amfitiyatro’da saat 20.30’da başlayacak.



“Okyanus” isimli single çalışmasıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ’un, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfitiyatrosu’ndaki konseri ücretsiz olacak. Kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan İzmirli sanatçı Derya Uluğ, sevilen şarkılarını İzmirliler için söyleyecek.





