Derya Uluğ, İzmirliler için söyleyecek

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Bornova'da konser vermeye hazırlanıyor

Derya Uluğ, İzmirliler için söyleyecek

İzmirli pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında Bornova’da 6 Eylül 2017 Çarşamba günü sahne alacak. Konser, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Amfitiyatro’da saat 20.30’da başlayacak.

“Okyanus” isimli single çalışmasıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ’un, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfitiyatrosu’ndaki konseri ücretsiz olacak. Kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan İzmirli sanatçı Derya Uluğ, sevilen şarkılarını İzmirliler için söyleyecek.


 

Etiketler; #derya uluğ #bornova
Önceki Haber
Putin: Suriye'de durum hükümet yararına değişiyor
Sonraki Haber
Kullanılmayan kıyafetler, dar gelirli ailelere ulaşıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.