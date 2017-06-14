En büyük otizm korosu sahneye çıkıyor

Otizm hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sosyal proje ve etkinliklere imza atmayı sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu hafta sonu muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük otizm korosu olan İZOT, sanatçı Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür; Nostalji Gecesi’nde müzikseverleri 90’lı yıllara götürecek

Karşıyaka Belediyesi ve Otizm Derneği’nin (ODER) işbirliğinde, Pal Radyo ve JCI Karşıyaka’nın katkılarıyla düzenlenen “90’lar Nostalji Gecesi”, 17 Haziran’da Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Saat 21.00’de başlayacak konserde, dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT - İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahneye çıkacak.



MÜZİK ŞÖLENİ SUNACAKLAR



“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Daha önce aynı sahnede Yeşilçam müzikleriyle unutulmaz bir konser veren 40 kişilik koro, bu kez de 90’lı yılların en sevilen şarkılarıyla konukların karşısında olacak. Gece, ünlü sanatçı Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür’ün de katılımıyla müzik şölenine dönüşecek. “Farklı olmak normaldir” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte, otizmin bir hastalık olmadığına da dikkat çekilecek, farkındalık yaratılacak.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İZOT, otizmin yaşama ve sanata engel olmadığının en başarılı örneklerinden biridir. Muhteşem bir sanat gecesine tanık olmak ve otizmli bireylere desteğini göstermek isteyen herkesi 17 Haziran Cumartesi akşamı Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatromuza bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine yanlarında olup, alkışlarımızla desteğimizi gösterelim” dedi.