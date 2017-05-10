FLO Quartet, İtalyan şarkıları söyleyecek

20'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yılların Napoliten klasiklerinin yanı sıra, caz ve İtalyan pop şarkıları seslendiren FLO Quartet müzik grubu, İzmirli müzikseverlerle bir araya gelecek

1996 yılından beri Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) bünyesinde faaliyet gösteren, ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinatörlüğünde, İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle bu akşam saat 20:00'de, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda 'Napoliten ve Güney Ülkeleri Geleneğinden FLO Eserleri' isimli bir konser gerçekleştirilecek.





Kültürel köprü kurulacak



9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşecek olan konserde, İtalyan müzik grubu FLO Quartet, İtalyan müziğinin seçkin eserlerinden oluşan eserlerle sahnede olacak. Katılımın ücretsiz olduğu konserde tüm İzmirlileri İtalyan müziğinin eşsiz eserleriyle buluşturacaklarını belirten İzmir AB Bilgi Merkezi yetkilileri, 'Toplumlar arasında güçlü bağlar oluşturmanın en güzel yolu, kültürel köprüler kurmaktır. Biz de bu yılki Avrupa Günü kutlamaları kapsamında FLO Quartet konseriyle İtalyan kültürünün bir dönemine ışık tutan eserlerle İzmirli vatandaşlarımız ile İtalya arasında kültürel köprüler kuracağız' dedi.



