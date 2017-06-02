Foça'da 'Sokakta Sanat' etkinliği

İzmir'in Foça İlçesi'nde çocuklara, özgün eserler yaratmaları için özgüven kazandırma amaçlı 'Sokakta Sanat' etkinliği düzenlendi

Foça'da Bedia Midilli İlkokulu üçüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı 'Sokakta Sanat' etkinliğine tüm çocuklar büyük ilgi gösterdi. 'Sokakta Sanat Sanatta Yaşam Var' sloganıyla Foça Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi, ilçedeki bazı okulların öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar konuk oldu. Resimler, akıl ve zeka oyunları kapsamında edindikleri tecrübeyle geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar yapan çocuklar, güneş sistemleri projeleri tasarladı. Cep telefonu tablet ve diğer elektronik gereçlerin etkisiyle giderek azalan okuma alışkanlığına Oku+Keşfet Evi ile çözüm arayan çocuklar, projelerinin sanatsal yönlerini de ortaya koymaya çalıştı. Okul Müdürü Ayla Bayram proje ve etkinliklerle çocukları geleceğe hazırladıklarını, özgüven kazandırarak gerçek bilimsel projeler ve sanatsal çalışmaların altyapısını oluşturduklarını söyledi.