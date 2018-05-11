Fotoğraf tutkunları bu sergide buluştu

4. Uluslararası İzmir Fotoğraf Günler çerçevesinde açılan “Seyahat, Keşif ve Estetik" temalı sergi, fotoğrafseverleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 4. Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri çerçevesinde açılan “Seyahat, Keşif, Estetik ve Fotoğraf” temalı sergiye evsahipliği yapıyor. 8 ülkeden 54 fotoğrafçının 230 eserinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. İFOD Başkanı Murat Kaptan’ın İzmir Körfezi’ndeki sualtı hayatını gösteren fotoğrafların da yer aldığı sergi 20 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.

22 günde 11 bin ziyaretçi

Öte yandan, geçtiğimiz ay boyunca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yer alan Dünya Sanat Günü Sergisi, 22 günde 11 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir rekora imza attı. Küratörlüğünü Serdar Yörük'ün yaptığı ve hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden 107 sanatçının katıldığı sergide, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. yılı nedeniyle 150 eser yer almıştı.