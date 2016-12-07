Gaziemir’de ‘Goblen’ sergisi

Sanatçı Ayser Çetinel’in ‘Goblen’ eserlerden oluşan kişisel sergisi Gaziemir Belediye’sin desteği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Goblen sergisi 9 Aralık’a kadar açık kalacak

48 farklı branşta düzenlediği kurslarla on binlerce insanın hayatına dokunan Gaziemir Belediyesi kursların yanı sıra sergilerle de sanatçılara ve sanatseverlere destek olmaya devam ediyor. Sanatçı Ayser Çetinel’in goblen tarzındaki eserleri Gaziemir Belediyesi’nin desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Ayser Çetinel ‘Goblen’ eserlerinden oluşan, Gaziemir Belediye Hizmet Binası’nın 2. katındaki sergisinin açılışını Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve sanatçı arkadaşlarıyla birlikte yaptı. Sanatçının büyük emekler sonucu ürettiği sanat eserleri sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Yoğun ilgi gören sergi 9 Aralık’a kadar sanatsever ziyaretçilere açık olacak.

Sanatçıyla birlikte sergiyi gezen ve eserler hakkında bilgi alan Başkan Şenol, “Hepsi birbirinden harika” dediği eserlerin yaratıcısı Ayser Çetinel’e plaket sunarak teşekkür etti. Ayser Çetinel ise, “Sanata ve sanatçıya verdiği destek için Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



Goblen sanatı



Goblen ya da diğer adı ile gobelin; genellikle resmin baskı yolu ile kumaşa aktarılarak ve noktaları sayılabilir bir kumaş üzerine tek yönlü işleme tekniği uygulanarak yapıldığı bir işleme sanatıdır. Goblende işlemenin tek yönlü yapılması, ürüne üç boyutlu bir izlenim yaratmaktadır. Kralların sanatı olarak da bilinen goblen, temeli 17 yy.da Fransa’ya dayanır. 17.yy. Avrupa saraylarının halılarında, koltuk ve perdelerinde, duvar süslemelerinde goblen sanatı sıkça kullanılmıştır. Goblen sanatının Türkiye’ye gelmesi, 19.yy’a rastlar. Geleneksel Türk el sanatları açısından bakıldığında etamin veya kanaviçe işlemeye karşılık gelir. Etamin ve kanaviçede ilmekler çarpı şeklinde atılırken, goblende kullanılan yarım çarpı, yani eksenleme şeklindedir. Günümüzde, oldukça değerli bir el işi sanatıdır. Eserin değeri, ilmek sayısına, kumaşın ebadına ve ipliğin kalitesine göre belirlenir.