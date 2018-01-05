Gupse Özay, Deliha 2 ile İzmir'e geliyor

Büyük ilgi gören ilk film sonrası merakla beklenen Deliha 2, 12 Ocak'taki ilk gösteriminin hemen ardından 13 Ocak'ta Optimum'da İzmirliler'le buluşacak

İzmirli oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın yeni filmi Deliha 2 gün sayıyor. Büyük başarı sağlayan ilk film sonrası, Deliha 2'de 2018'in ilk günlerini kahkaya boğacak gibi gözüküyor. Deliha bu sefer çöpçatan ve aşçı olarak karşımıza çıkıyor.



Yakışıklı patronu Can (Aksel Bonfil) ile ilkokul arkadaşı Eda’nın (Eda Ece) arasını yapmaya çalışıyor. Kahkaha dolu macerasında Zeliha yine bir yandan da kalpelere dokunuyor!



Zeliha, arkadaşlarını başbaşa bırakmaya çalışırken, ortamı romantizmle ısıtmak için soğuk hava deposunu seçince biraz soğutuyor!



İş hayatına atılan Zeliha’nın yeni macerası yine bol kahkaha vaad ediyor! Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Deliha 2” 12 Ocak’ta sinemaseverler ile kucaklaşacak.



“DELİHA 2”nin kadrosunda Özay’a Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Meltem Özlem Akınözü, Mert Öner eşlik ediyor.





İZMİR GALASI 13 OCAK'TA



Deliha 2'nin BKM Ege Bölge Temsilciliği Devajans Organizasyonuyla gerçekleştirilecek İzmir Galası İzmir Optimum'da yapılacak. Galaya başrol oyuncuları ve yönetmen de katılacak. Saat 16:00'da seyirciyle buluşacak olan Deliha 2 ekibi, 16:30'da da filmi Cinemaximum salonlarında İzmirliler'le birlikte izleyecek.





GÖLBEY: iZMİR'İ DELİHA 2 İLE GÜLMEYE DAVET EDİYORUZ



BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey "Birbirinden önemli filmleri İzmir galalarında sanatçılarımızla, İzmirlileri buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir'i Deliha 2 ile gülmek ve stres atmak için galamıza davet ediyoruz" dedi.





“DELİHA 2” KISA HİKAYE



Zeliha hala deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine de tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?