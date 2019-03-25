Hayatımız kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün başlayan Kütüphane Haftası'nda renkli etkinliklere evsahipliği yapacak. Büyükşehir'in toplu ulaşımı kullanırken kitap okuyan İzmirlilere küçük sürprizleri de olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 günlük Kütüphane Haftası kapsamında İzmirlilere okumayı sevdirecek birçok etkinliğe imza atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı üyeleri, 25 Mart-31 Mart tarihleri arasında kutlanacak hafta boyunca, toplu ulaşımda kitap okuyan İzmirliler için küçük sürprizlere hazırlanırken, şehrin çeşitli bölgelerindeki durak raketlerinde de ünlü yazar ve şairlerin söz ve dizelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi'ndeki Kütüphane Haftası açılışında Tuğrul Keskin ve Yunus Bekir Yurdakul söyleşiye katıldı. Saat 19.00'da tamamı görme engellilerden oluşan Tiyatro Nienor Braille Okuma Tiyatrosu ekibi Kent Kütüphanesi'nde sahne aldı. Bugün saat 12.00'de Kent Kütüphanesi'nde Nazlı Çevik Azazi ile Masal Atölyesi, 28 Mart Perşembe saat 15.00'de ise İclal Dikici ile Çocuk Atölyesi yapılacak.

Atölyeler ile ilgili detaylı bilgi BURAYA tıklayarak alınabilir.