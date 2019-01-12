Her nota bir fidan

TRT Ses Sanatçısı Mehmet Şafak yönetimindeki Ege Orman Vakfı Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu, Bak Ambalaj sponsorluğunda Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk konserini gerçekleştirdi.

Sunuculuğunu Radyo Ege’nin başarılı Yayın Yönetmeni Eylem Aslan’ın gerçekleştirdiği “Müziğin Renkleri” konserine doğaseverler büyük ilgi gösterdi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol konserden önce yaptığı konuşmada; 2010 yılında kurulan koronun 8 yılda verdiği konserlerle toplam 23 bin 900 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Gençol; koronun konserlerinde yaptıkları bağışlarla, vakfın ağaçlandırma faaliyetlerine destek verdikleri için katılan doğaseverlere teşekkür etti.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tenör Oben Bostancı seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi.

Konsere katılan konuklar koronun seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle keyifli bir gece geçirdiler.