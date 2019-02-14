Hurdalar 'Gitar Çalan Rockçı' oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Usta ellerden çıkan son eser ise 'Gitar Çalan Rockçı' oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarını değerlendirdikleri sanat çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle baktığı heykelleri oluşturan usta eller, hurdaya ayrılan otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan metaller dışında hiçbir malzemeyi kullanmıyor. Makine ve araçlardan çıkan atık malzemelerden heykel oluşturarak, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan teknikerler, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa kadar yaptıkları çalışmalara şimdi de 'Gitar Çalan Rockçı'yı ekledi.

Dinlendiriyor

300 kilo ağırlığındaki 'Gitar Çalan Rockçı' heykelinin yapımında; 500 debriyaj baskı yayı, 50 zincir, 10 şanzıman dişlisi, 3 motor krankı, 2 hidrolik piston, 2 iş makinesi kova tırnağı, 4 set triger zinciri, külbütör mekanizması, 2 enjektör, 2 filtre koruyucu ızgara, 4 amortisör, muhtelif lama, kafa için defransiyel kovanı, gitar için metal saç parça ve kaynak telleri kullanan ustalar, son olarak ışıklandırma ve müzik sistemi üzerinde çalışıyor.

Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları Bünyamin Şahin, Emrah Tahirler, Serhan Ünal, Murat Akıllı, Serkan Çankırı, Murat Güneş ve İbrahim Tayşir, mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve mutlu ettiğini söylüyor.