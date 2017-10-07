Inna İzmir'i salladı! Meydan doldu taştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Inna, aynı saatteki milli maça rağmen Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu

Inna İzmir'i salladı! Meydan doldu taştı

Romanya'nın dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '12'nci Balkanlılar Halk Dansları Festivali' kapsamında İzmir'e geldi.



Aynı saatte oynanan Türkiye-İzlanda A Milli Takım futbol maçına rağmen Gündoğdu Meydanı'ndaki konserine binlerce kişinin eşlik ettiği MTV ödüllü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalardaki muhteşem performansı ve danslarıyla izleyenleri coşturdu.

Türk kızlarının çok güzel olduğunu söyleyen Inna, Türkçe "'İzmir bu akşam çok güzelsin" cümlesi ile büyük alkış aldı.

Etiketler; #inna #izmir #izmir konser
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