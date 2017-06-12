İpek böceği kozasından şal

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndaki “İpeğin Doğayla Dansı” temasıyla sergilenen "ipek böceği kozasından şala ve fulara" dönüşmüş eserler, görenleri adeta büyüledi. Ödemiş'te üretilen ürünler, Çin ipeğine karşı direnç kaybeden bölge ipekçiliğine de büyük moral oldu

Ödemiş’te dokunan ipekli kumaşları geleneksel yöntem ve yöre bitkileriyle boyayarak günümüze taşıyan Gülfer Keskin ve Müjgan Gezgen’in eserleri, İzmir Büyük Belediyesi Meslek Fabrikası’nda İzmirlilerle buluştu. Sergiyi gezenler “İpeğin Doğayla Dansı” isimli sergide ipek böceğinin kozasını örmesiyle başlayan, ipliğe, iğne oyasına, kumaşa dönüşerek fular, şal, elbise ve bluz olarak yaşamaya devam eden ipeğin yolculuğuna tanık oldu. Sergiyi gezenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı.



Kadın emeğini teşvik edici çalışmalarından dolayı Keskin ve Gezgen'i kutlayan Dr. Kocaoğlu, "Kadınlarımız için bir şey yapabiliyorsak, ne mutlu bize” diye konuştu.



2004 yılından bu yana ipek böceğinin eski değerini kazanması ve Ödemişli kadınların gelir sahibi olmasını sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Gülfer Keskin, “Son yıllarda Çin ipeğine karşı bizim ipeğimiz direnç kaybediyor. Ödemiş’te ipek böceği yetiştiriciliği çok eskilere dayanıyor. Bu değeri yaşatmak istedik; bunu yaparken de doğaya yöneldik. İpek kumaşları doğadan topladığımız bitkilerle tamamen doğal ürünlerle boyadık ve işin muhteşemliği ortaya çıktı. İpek kadına, kadın ipeğe çok yakışıyor” diye konuştu.



