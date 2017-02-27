İrfan Değirmenci'nin ilk kitabı satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde referandum oyunu açıkladığı gerekçesi ile işinden kovulan ünlü televizyoncu İrfan Değirmenci, ilk kitabını piyasaya sürdü

Televizyoncu İrfan Değirmenci’nin ilk romanı “Bir Uyuyup Uyanalım”, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Değirmenci kitabında baskıya maruz kalan, hor görülen, aşağılanan insanların hayata tutunma mücadelesini ele alıyor.



Kısmet Apartmanı sakinlerinin başlarından geçenleri anlatan Değirmenci, her şeye rağmen dimdik ayakta durabilen, birbirlerine sevgi ve umutla bağlanan insanların zorbalığa, kine ve dayatmalara karşı direnişlerini hikâyeleştiriyor.



Değirmenci, “Bir Uyuyup Uyanalım”da okuru, Nergis, Poyraz, Mert, Yusuf, Meryem, Belkıs Abla ve köpekleri Kıtmirsu’nun hayatına, ötekileştirmeye maruz kalan herkesin yaşadıklarına ortak ediyor.





Arka kapaktan:



Zaman zaman haberlere konu olan anket çalışmaları vardır hani, “Aşağıdakilerden hangisinin komşunuz olmasını istemezsiniz?” diye sorulan… O anketlerde en çok işaretlenen şıkların hepsini düşünün şimdi. Kimden nefret ediliyorsa onları düşünün. Nefret suçlarının kurbanlarını düşünün. Önyargıyla yaklaşılanları düşünün. Ötekileştirilenleri düşünün. Dışlananları, kovulanları, ayrımcılığa ve haksızlığa uğrayanları düşünün. Haklıyken haksız konuma düşürülenleri, kapının önüne konulmak istenenleri düşünün…



Yeterince düşündüyseniz okumaya başlayabilirsiniz. Uykunuz geldiği anda, hiç çekinmeyin, kitabı bir kenara koyup gözlerinizi yumun. Bir uyuyup uyanalım, her şey daha güzel olacak biliyorum…



İrfan Değirmenci



Eski bir televizyoncu ;)