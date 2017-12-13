İzmir Barosu avukatlarından konser

İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu yıl sonu konseri düzenledi. Baro Başkanı Aydın Özcan, avukatların bir yıllık çalışmalarını takdir etti. Salondakiler 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını da birlikte söyledi

İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu yıl sonu konseri düzenledi. Uzun yıllardır aralıksız çalışmalarını sürdüren Şef Sevim Taşçı yönetimindeki koronun verdiği konsere İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin, Genel Sekreter Av. İlke Erol, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Ertem Durlu ile çok sayıda avukat ve İzmirli sanatsever dinleyici olarak katıldı.

Konser öncesi, Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu'nda sadece Türk Halk Müziği değil, sanatın birçok dalında çalışmalarını sürdüren avukatlardan oluşan toplulukların olduğunu ifade ederek 'Bu çalışmaları sergileyebilmek için aylarca çalışan meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz' dedi.



İzmir Barosu olarak sanatla ilgilenen avukatların çalışma yaptıkları alanları yenilediklerini ve gereken imkanları sağladıklarını söyleyen Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Resim Grubu'nun 10 Kasım'da Selanik Barosu'nda kadın ve çocuk hakları temalı bir sergi açtığını ifade ederek 'Meslektaşlarımız yaptıkları çalışmalarla İzmir Barosu'nu artık yurtdışında da temsil ediyor ve baromuzun bakış açısını ortaya koyuyorlar' dedi.

İzmir Barosu'nun yaptığı çalışmalarla İzmir duruşunu sergilediğini söyleyen Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, 'İzmir'deki bütün sivil toplum örgütleri ile tek tek kucaklaşıyor, ortak çalışmalar yapıyor ve İzmir duruşunu her alanda ortaya koyuyoruz. İzmir Barosu hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, demokrasiyi, basın özgürlüğünü sonuna kadar savunacak, savunmaya devam edecek' dedi.



Atatürk duyarlılığı



Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusundaki davaları sonuç alıncaya kadar takip ettiklerini ifade eden Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, 'Yaptığımız çalışmalarla kadın hakları ve çocuk hakları konusunda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz' dedi.

Göreve geldiklerinde ilk olarak Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu'nu kurduklarını, kısa bir süre sonra da komisyonu bir merkez haline getirdiklerini söyleyen Av. Aydın Özcan, 'Atatürk'e hakaret edenlerin yargı önünde hesap vermeleri için var gücümüzle çalışıyoruz' diye konuştu.

