İzmir'de 15 günde 67 oyun

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, İzmirlilere 15 gün boyunca 67 oyun izlettirecek. Etkinlik sürecinde sergi, söyleşi ve atölye çalışmaları da düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 27 Mart'ta başlayıp 15 gün sürecek. 3 uluslararası, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisinin sahneleneceği İzmir Tiyatro Günleri, 27 Mart Salı akşamı saat 20.00'de İzmir Sanat Merkezi'ndeki 'Madımak' ve İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki 'Ölümün Tırpanında Babalar ve Kızları' adlı oyunlarla başlıyor.

Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL., İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler İsmet İnönü Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat adresinden temin edilebilecek.



Yerli ve yabancı gruplar



İzmir Tiyatro Günleri Kapsamında Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve Fransa olmak üzere 3 ülkeden tiyatro grupları ile Ankara Simurg Oyuncuları Tiyatrosu, İstanbul Temaşe Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Tiyatro Evi ve Yolcu Tiyatro gibi birçok ulusal grup İzmir'de sahne alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin hazırladığı '36. Dekor Eskiz Maket Sergisi', bu yılki Tiyatro Günleri'ne de büyük renk katacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin desen, doku, boyut çalışmaları ile çeşitli tiyatro oyunlarının dekor- kostüm eskizleri ve maketleri, set tasarımı maketleri, kostüm uygulamaları ve kukla tasarımları, 27 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi'nde gezilebilecek. Serginin bu yılki konuğu, Devlet Tiyatrosu dekor tasarımcısı Murat Gülmez olacak.



Söyleşi ve atölye çalışması



Sevgi Türkay'ın 'Kostüm Kreatörünün Yönetmen ve Oyuncu ile İlişkisi' başlıklı söyleşisi, 28 Mart saat 13.30'da DEÜ GSF Beyru Seminer Salonu'nda gerçekleşecek.

31 Mart ile 1-2-3 Nisan günlerinde İzmir Sanat Balo Salonu'nda dünyaca ünlü oyuncu koçu, dans ve hareket eğitmeni Onique Masius, yaratıcı dans ve laban tekniğinde atölye çalışması yapacak. Çalışmaya dans ve oyunculukla ilgilenen ve 18 yaş üzeri katılımcılar kabul edilecek.

Sıla Topçam'ın 'Çocuklara Nasıl Kitap Okumalı, Masal Anlatmalıyım' konulu atölyesi, 5-6 Nisan tarihlerinde Tarihi Havagazı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe, ebeveynler, öğretmenler, çocuklarla çalışan kişiler, masal anlatıcılığına giriş yapmak isteyenler ve içindeki çocukla buluşmak isteyen herkes, silatopcam@gmail.com adresine başvuru yaparak katılabilir.



Çocuklar için



Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Urla, Kınık, Kiraz, Aliağa, Kültürpark, Aziz Vukolos, Torbalı, Bornova, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Tire, Ödemiş, Bayındır, Seferihisar, Çiğli, Narlıdere, Bergama, Beydağ, Selçuk ve Karaburun'da 19 çocuk oyunu 27 kez sahnelenecek. Oyunlar ücretsiz olacak.

36. İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Alsancak Dominik Caddesi, Konak Sevgi Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak İskele, Fahrettin Altay Metro, Konak Metro, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Küçükpark, Karşıyaka Çarşı-İZBAN çıkışı ve Kemeraltı girişinde tiyatro, dans ve müzik gösterileri sahnelenecek. n Nigar Nak





İzmirli gruplarının oyunları ücretsiz



Tiyatro Günleri sırasında sahne alacak İzmirli tiyatrocular ise Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Özdemir Nutku Sahnesi, Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu, Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi, İzmir Sanat Büyük Salon, Seferihisar Kültür Merkezi, Urla Atatürk Kültür Merkezi, Seferihisar Kültür Merkezi, Tire Belediyesi Kültür Merkezi, Güzelbahçe Belediyesi Tuncel Kurtiz Salonu, Dikili Belediyesi Çandarlı Hizmet Binası Konferans Salonu, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, Narlıdere Belediyesi AKM, Selçuk Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Eğitim Fakültesi Konferans Sal onu, Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi, Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu ve Karaburun Belediyesi Mordoğan Düğün Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.





Muhsin Ertuğrul Ödülü Sevgi Türkay'a



36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü'nün 20.'si ise 'Sahne Tasarımı' dalında tiyatroya katkılarından dolayı Sevgi Türkay'a verilecek.

1999 yılından bu yana verilen ödülü bugüne kadar Münir Özkul, Duygu Sağıroğlu, Özdemir Nutku, Melih Cevdet Anday, Suna Pekuysal, Nur Uzmen, Sevda Şener, Güngör Dilmen, Osman Şengezer, Erol Keskin, Turgut Özakman, Prof.Dr. Ayşegül Yüksel, Rüştü Asyalı, Hale Eren, Hidayet Sayın, Nurhan Karadağ, Zihni Göktay, Bilgesu Erenus ve Timur Selçuk almıştı.