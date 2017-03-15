İzmir'de bahar sergileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mart ayında birbirinden güzel resim, seramik, kukla ve tiyatro maket eskiz sergilerini İzmirli sanatseverle buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ay olduğu gibi bu ay da geleneği bozmadı; İzmirli sanatseverleri yeni sergilerle buluşturmaya devam etti.



Mart ayının sergi takviminde ilk olarak kukla yapımcısı Safinaz Arıcan’ın birbirinden güzel ve sevimli hayvan kuklaları yer alıyor. 11. Uluslararası Kukla Festivali kapsamında düzenlenen sergide herkesin kendi yaşamındaki hayvan dostlarından izler bulmak mümkün. İzmir Sanat’da düzenlenen sergi 19 Mart’a kadar açık kalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi, 20 Mart tarihine kadar ressam Veysel Akşit ile Gürhan Öncel’in resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Ressam Veysel Akşit’in sergide 24 adet doğayı konu alan akrilik boya tablosu ile Gürhan Öncel’in tuval üzerine yağlı boya 19 eseri bulunuyor.





Seramik sanatçılarından çevre mesajı



Hisarönü’nde Eski Belediye Binası içinde yer alan Çetin Emeç Sanat Merkezi, 21- 28 Mart tarihleri arasında “Dağıstan Seramik Atölyesi”nin “Dünyamızı Seviyor muyuz?” konulu seramik sergisine ev sahipliği yapacak. 11. yılını kutlayan Dağıstan Seramik Atölyesi’nin kurucusu seramik sanatçısı Aysel Özenir ve 11 öğrencisinin yer aldığı sergide birbirinden güzel eserleri görmek mümkün. Sergide ayrıca “Dünyayı Seviyor muyuz?” temasıyla dünyamızı tehdit eden çevre kirliliğini anlatan bir bölüm de bulunuyor. Gökdelenlerden uçurtma uçuracak alan bulamayan bir çocuk, yanan ormanlar nedeniyle can çekişen kaplumbağa, ölen balıklar, küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullarda yaşam savaşı veren penguenler ve toprağın çığl ığı sanatçı ellerde şekillenirken, insanları yeniden düşünmeye ve irdelemeye davet ediyor. Sergi 21 Mart’ta saat 18.00’da açılacak.



Bahar ayının son sergisi ise “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” kapsamında 20 Mart-9 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir Sanat’ta gerçekleşecek. Sergide, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin dekor eskiz maketleri yer alacak.





