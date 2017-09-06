İzmir'de edebiyat festivali zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen “İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali”, 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 ilçeye yayılacak "Barış" temalı festival, 11 ülkeden gelecek önemli şair ve yazarları İzmirli edebiyatseverlerle buluşturacak

Edebiyat dünyası bir kez daha İzmir’de buluşuyor. İlki 2015 yılında “Edebiyat Özgürleştirir” temasıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nin ikincisi, 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İzmir’in pek çok ilçesinden birden düzenlenecek etkinliklerin bu yılki teması ise “barış” olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen’in, editörlüğünü ise Mahmut Çınar’ın üstlendiği festivalde Türkiye’den ve farklı ülkelerden katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde bir araya gelecek. Festival kapsamında ayrıca sezonun en etkileyici tiyatro oyunları sahnelenecek.



Onur konuğu Adonis ve Özdemir İnce



“Edebiyat Barıştırır” ilkesiyle düzenlenen bu yılki festival, Türkiye’nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirlilerle buluştururken dünyanın yaşayan en büyük şairlerinden Adonis’i de ağırlayacak. Adonis, Türk şiirinin büyüklerinden Özdemir İnce’yle birlikte festivalin onur konuğu olacak. Adonis ve Özdemir İnce’ye Türkiye’den, Fransa’dan KKTC’den ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden şairler eşlik edecek.





8 ilçe 11 ülke



Konak, Buca, Bornova, Torbalı, Selçuk, Aliağa, Bayındır ve Bergama’da düzenlenecek etkinliklere, festivalin bu yılki teması olan “barış”ı konuşmak ve “barış” üzerine şiirlerini okumak için daha önce savaşla yüz yüze gelmiş ya da hala çatışma bölgesi olan ülkelerden şairler ve yazarlar katılacak. Bir ay sürecek festivalde Türkiye’nin yanısıra, Fransa’dan, İtalya’dan Polonya’dan, Suriye’den, İspanya’dan, Bosna Hersek’ten, Azerbaycan’dan, Yunanistan’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC’den ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden de konuklar olacak.





Festival programı şöyle:



15 Eylül Cuma - KONAK



PANEL:



Barışa adanmış bir yaşam: Özdemir İnce 81 yaşında



Adonis, François Montmaneix, Ferda Fidan, Metin Cengiz, Erkut Tokman, Haydar Ergülen



Yöneten: Ferda Fidan



(saat 19.00-20.30)



Yer: İBB Kent Kütüphanesi Bahçesi





ŞİİR AKŞAMI:



Adonis, Özdemir İnce, François Montmaneix, Metin Cengiz, Erkut Tokman, Maria Siakalli,



Nafia Akdeniz, Müesser Yeniay, Haydar Ergülen



(saat 21.00-22.30)



Yer: İBB Kent Kütüphanesi Bahçesi





16 Eylül Cumartesi - KONAK



PANEL:



Edebiyat ve Şiir Barıştırır mı?



Maria Siakalli-Kıbrıs Rum Kesimi, Nafia Akdeniz-KKTC



Müesser Yeniay-Türkiye



(saat 15.oo-17.oo)



Yer: İzmir Sanat





SÖYLEŞİ:



Adonis & Özdemir İnce



(saat 17.30-19.30)



Yer: İzmir Sanat





TİYATRO:



''Fareler ve İnsanlar"



İstanbul Temaşa Tiyatrosu



(saat 21:00)



Yer: İzmir Sanat





22 Eylül Cuma - ALİAĞA



PANEL:



Türk Edebiyatında Barış



Mine Söğüt, Tarık Günersel, Murat Özyaşar



Yöneten: Tarık Günersel



(saat 18.00-20.00)



Yer: Aliağa Sanat Sokağı





TİYATRO:



Otel "Kırık Bellek"



Tiyatro Vol-5



(saat 21.00)



Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu





23 Eylül Cumartesi - ALİAĞA



SÖYLEŞİ-İMZA:



Mine Söğüt



(saat 17.00-18.30)



Yer: Aliağa Sanat Sokağı





ŞİİR AKŞAMI: Şairler Mülteciler İçin Şiir Okuyor



Tarık Günersel, Mesut Şenol, Muzaffer Kale, Seida Beganoviç - Bosna Hersek



(saat 21.00-22.00)



Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu





22 Eylül Cuma - BERGAMA



PANEL:



Metin Altıok Burada!



Zeynep Altıok Akatlı, Özgün Enver Bulut, Eren Aysan, Metin Kaygalak



(saat 17.30-19.00)





SÖYLEŞİ-İMZA:



Hüsnü Arkan



(saat 19.00-20.30)





23 Eylül Cumartesi - BERGAMA



ŞİİR-MÜZİK:



"Metin Altıok şiirleri ve şarkıları"



Mehtap Meral -Müzik



Metin Kaygalak - Şiir



(saat 19.00-20.30)





TİYATRO:



Hakan Gerçek - Üstü Kalsın



(Cemal Süreya Şiirleri)



(saat 21.00)



Yer: Bergama Kültür Merkezi





29 Eylül Cuma - TORBALI



PANEL:



Barışa Komşu Olmak



Laura Garavaglia-İtalya, Selim Babullaoğlu-Azerbaycan, Müge İplikçi, Ömer Erdem



Yöneten: Müge İplikçi



(saat 19.00-20.30)



ŞİİR AKŞAMI:



Laura Garavaglia, Selim Babullaoğlu, Ömer Erdem



(saat 21.00-22.00)





30 Eylül Cumartesi - TORBALI



ATÖLYE:



Çocuklar için yazı atölyesi



Gizem Pınar Karaboğa



(saat 14.00-17.00)





GÖSTERİ:



"İki Kitap Bir Heves"



Sunay Akın



(saat 19.00)





SÖYLEŞİ-İMZA:



Sunay Akın



(saat 21.00-22.30)



Yer: Torbalı Kültür Merkezi





29 Eylül Cuma - BAYINDIR



SÖYLEŞİ-İMZA:



Özgür Mumcu



(saat 17.00-18:30)



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor



Przemyslaw Oczwarek-Polonya, Ogün Kaymak, Fergun Özelli, Cem Uzungüneş



(saat 19:00-21:00)





TİYATRO:



"Tehlikeli Oyunlar"



Seyyar Sahne



(saat 21:00)





30 Eylül Cumartesi - BAYINDIR



ATÖLYE:



Çocuklar için şiir atölyesi



Görkem Yeltan



(saat 14.00-17.00)



PANEL:



Barış Gazeteciliği Mümkün mü?



Burcu Karakaş, Melda Onur, Özgür Mumcu



(saat 17.00-18.30)



SÖYLEŞİ-İMZA:



Aslı Erdoğan



(saat 19.00-21.00)



Yer: Bayındır Kültür Merkezi





6 Ekim Cuma - SELÇUK



ŞİİR AKŞAMI:



Şairler Barış İçin Şiir Okuyor



Ayhan Bozkurt, Hayri K. Yetik, Neslihan Yalman, Seyyidhan Kömürcü



(saat 19.30-20.30)





TİYATRO:



"Şeyh Bedrettin Destanı"



Ozan Çolak



(saat 21.00)



Yer: Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu



7 Ekim Cumartesi - SELÇUK





ATÖLYE:



Çocuklar için okuma ve yazma atölyesi



Melek Özlem Sezer



(saat 14.00-17.00)



SÖYLEŞİ-İMZA:



Mario Levi



(saat 19.00-20.30)



Yer: Kent Belleği Merkezi



13 Ekim Cuma- BORNOVA



PANEL:



Barış Denizinden Sırat Köprüsüne: Ege



Krystalli Gyniadakis-Yunanistan, Nurah Al Jarrah-Suriye, Kader Sevinç



Yöneten: Kader Sevinç



(saat 19.00-20.30)





SÖYLEŞİ, ŞİİR OKUMA, İMZA



Nihat Behram



(saat 21.00-22.30)



Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi



14 Ekim Cumartesi - BORNOVA



TİYATRO:



"Geleceğin Çocukları"



Temaşa Sanat



Çocuk Tiyatrosu



(saat 18.00-19.00)



Yer: Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor



Nihat Behram, Krtstalli Gyniadakis, Nurah Al Jarrah, Kader Sevinç, Hasan Erkek



(saat 21.00-22.30)



Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi



13 Ekim Cuma - BUCA



PANEL:



Felsefede ve edebiyatta barış düşüncesi.



Riitta Cankoçak, Gündüz Vassaf, Ahmet Sarı



Yöneten: Riitta Cankoçak



(saat 19.00-20.30)





MASAL AKŞAMI:



''İki Dünya Arasında''



Nazlı Çevik Azazi



(saat 19.00-20.30)



14 Ekim Cumartesi - BUCA



SÖYLEŞİ: Gündüz Vassaf



(saat 19.00-20.00)



ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor



Riitta Cankoçak, Pedro Enriquez-İspanya, Adnan Özer, Ahmet Sarı



(saat 20.30-21.30)



Yer: Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (Pempe Köşk)