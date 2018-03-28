İzmir'de tiyatro günleri başladı

‘Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri’ 36. kez perdelerini açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik sayesinde İzmirliler, 15 gün boyunca tiyatroya doyacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri başladı. 15 günlük tiyatro maratonunun açılışı, İzmir Sanat Sahnesi'nde Ankara Simurg Oyuncuları'nın sahnelediği ‘Madımak’ ve İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki “Ölümün Tırpanında Babalar ve Kızları” adlı oyunlarla yapıldı.. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunlar öncesinde açılış kokteyli gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin açılışa özel hazırladığı ‘36. Dekor Eskiz Maket Sergisi’, Tiyatro Günleri'ne renk kattı.



15 gün boyunca kentte sanat rüzgarı estirecek İzmir Tiyatro Günleri kapsamında 3 uluslararası, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi de sahnelenecek.





Söyleşi de var, atölye çalışması da



Sevgi Türkay'ın “Kostüm Kreatörünün Yönetmen ve Oyuncu ile İlişkisi” başlıklı söyleşisi, 28 Mart (bugün) saat 13.30’da DEÜ GSF Beyru Seminer Salonu’nda gerçekleşecek.

31 Mart ile 1-2-3 Nisan günlerinde İzmir Sanat Balo Salonu’nda dünyaca ünlü oyuncu koçu, dans ve hareket eğitmeni Onıque Masıus, yaratıcı dans ve laban tekniğinde atölye çalışması yapacak. Çalışmaya dans ve oyunculukla ilgilenen ve 18 yaş üzeri katılımcılar kabul edilecek.

Sıla Topçam’ın “Çocuklara Nasıl Kitap Okumalı, Masal Anlatmalıyım” konulu atölyesi, 5-6 Nisan tarihlerinde Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe, ebeveynler, öğretmenler, çocuklarla çalışan kişiler, masal anlatıcılığına giriş yapmak isteyenler ve içindeki çocukla buluşmak isteyen herkes, silatopcam@gmail.com adresine başvuru yaparak katılabilir.





Muhsin Ertuğrul Ödülü Sevgi Türkay’a



36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü’nün 20.’si ise “Sahne Tasarımı” dalında tiyatroya katkılarından dolayı Sevgi Türkay’a verilecek.

1999 yılından bu yana verilen ödülü bugüne kadar Münir Özkul, Duygu Sağıroğlu, Özdemir Nutku, Melih Cevdet Anday, Suna Pekuysal, Nur Uzmen, Sevda Şener, Güngör Dilmen, Osman Şengezer, Erol Keskin, Turgut Özakman, Prof.Dr. Ayşegül Yüksel, Rüştü Asyalı, Hale Eren, Hidayet Sayın, Nurhan Karadağ, Zihni Göktay, Bilgesu Erenus ve Timur Selçuk almıştı.





Çocuklar için..



Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Urla, Kınık, Kiraz, Aliağa, Kültürpark, Aziz Vukolos, Torbalı, Bornova, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Tire, Ödemiş, Bayındır, Seferihisar, Çiğli, Narlıdere, Bergama, Beydağ, Selçuk ve Karaburun’da 19 çocuk oyunu 27 kez sahnelenecek. Oyunlar ücretsiz olacak.



36. İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Alsancak Dominik Caddesi, Konak Sevgi Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak İskele, Fahrettin Altay Metro, Konak Metro, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Küçükpark, Karşıyaka Çarşı-İZBAN çıkışı ve Kemeraltı girişinde tiyatro, dans ve müzik gösterileri sahnelenecek.





İzmirli grupların oyunları ücretsiz



Tiyatro Günleri sırasında sahne alacak İzmirli tiyatrocular ise Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Özdemir Nutku Sahnesi, Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu, Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi, İzmir Sanat Büyük Salon, Seferihisar Kültür Merkezi, Urla Atatürk Kültür Merkezi, Seferihisar Kültür Merkezi, Tire Belediyesi Kültür Merkezi, Güzelbahçe Belediyesi Tuncel Kurtiz Salonu, Dikili Belediyesi Çandarlı Hizmet Binası Konferans Salonu, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, Narlıdere Belediyesi AKM, Selçuk Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi, Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu ve Karaburun Belediyesi Mordoğan D&uu ml;ğün Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.