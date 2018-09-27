İzmir Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açacak

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018-2019 sezonunu "Carmina Burana" balesi ile açacak

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde binlerce sanatseverin beğeni ile izlediği Carmina Burana balesi, 1 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İZDOB, yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konseri izleyicilerini ağırlayacak ve Elhamra Sahnesi'nin yanı sıra Sabancı Kültür Sarayı, Bornova Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda da etkinlikler düzenleyecek.

Yeni sezonda Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Ruggiero Leoncavallo'nun "Palyaçolar" adlı operaları 23 Ekim 2018 tarihinden başlayarak İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro, opera, bale

Piyotr Ilyic Çaykovski’nin ölümsüz balesi "Fındıkkıran" da 22 Aralık 2018 tarihinde prömiyer yapacak. Eser, şef Tolga Taviş yönetiminde ve Mehmet Balkan koreografisiyle sahnelenecek.

Johann Sebastian Bach'ın "Kahve Kantatı" da 9 Ocak 2019'dan itibaren sezon boyunca sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Geçen sezonlarda sahnelenen ve yinelenecek eserler de Giacomo Rossini'nin komik operası "Sevil Berberi", Carl Orff'un aynı adlı eserinin müziği ve Robert North’un koreografisiyle sahnelenecek "Carmina Burana" balesi olacak.

İZDOB, 2018-2019 sezonunda da dünyada en çok sahnelenen eserler, baleler ve çocuk oyunları ile sanatseverleri ağırlayacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında yeni sezon

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının açılış konseri 5 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Hakan Şensoy'un şefliğindeki konserde solistler Ferhan-Ferzan Önder, piyano ile sahne alacak. Programda dünyaca ünlü eserler, "Alborada del Gracioso", "2 piyano için Konçerto", "7 Güzeller Balesinden Vals", "Elveda Valsi", "Caz Süitinden Vals" ve "Altın Çağ Süiti" yer alacak.

Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı etkinlikleri

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 2-3 Ekim tarihlerinde Kültür Bakanlığının Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Tayland'a özgü Altın Fener Dansı, Muay Thai Gösterisi, kukla, moda şovları ile Nohra ile Kinnari dansları, farklı bir kültür sanat etkinliği izlemek isteyenlerle buluşacak.

1001 Gece Sergisi

Arkas Sanat Merkezi de 30 Aralık tarihine kadar kapılarını "1001 Gece Masalları"nın büyülü dünyasına açacak.

Dilden dile dolaşarak günümüze ulaşan, Ortadoğu kültürünün yansımasını yazıya döken "1001 Gece Masalları"nın sergisini ziyaret edenler 8. yüzyılda Arap coğrafyasında başlayıp günümüze uzanan Doğu tarihine de tanıklık edebilecek.

"1001 Gece Sergisi"nde el yazmaları, saray ihtişamını ve Doğu kültürünü yansıtan oryantalist resimler, heykeller, halılar ve dekoratif objeler, opera ve bale kostümleri, aksesuarlar, kostüm eskizleri, lif sanatçısı Sühandan Özay Demirkan’ın enstalasyonları, cam sanatçısı Felekşan Onar'ın enstalasyonu yer alıyor.