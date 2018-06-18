İzmir’in masalları, müziği ve yemeklerini konuşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. Yılı kapsamında İzmir’in kültürünü ve tarihini konu alan etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikte “İzmir Masalları”, “İzmir Müzikleri” ve “İzmir Mutfağı”nda tarihten bugüne gelenler anlatılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 150. Yılında “İzmir Masalları”, “İzmir Mutfağı” ve “İzmir Müzikleri” tarihine ışık tutuyor. Yaz ayaları boyunca Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesinde 15 günde bir Salı günleri saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

19 Haziran ve 28 Ağustos’ta masal Anlatıcısı ve Tiyatrocu Sıla Topçam, “İzmir Masalları”nı anlatacak. Topçam’a Elif Özbinet mandoliniyle eşlik edecek.

3 Temmuz’da “İzmir Mutfağı” konulu söyleşide Turist Rehberi ve Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk konuk olacak ve “Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı” konulu kısa belgesel film gösterimi gerçekleşecek. 31 Temmuz günü “Göç ve İzmir Mutfağı’nın İlişkisi” kısa belgesel film gösterimi ardından, Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk söyleşi konuğu olacak.

“İzmir Müzikleri” konulu etkinliklerde, 17 Temmuz’da “İzmir'in Müzikal Çeşitliliği” konulu kısa belgesel film gösteriminin ardından D.E.Ü. Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Linet Şaul söyleşi konuğu olacak.

14 Ağustos’ta ise “İzmir'in Müzikal Belleğinde Kaybolan Türler” konulu kısa belgesel film gösteriminden sonra Serap Tamay Tezcan ve İsmet Tezcan söyleşi konuğu olacak.

İzmir kültürü ve tarihini konu alan masaldan müziğe, belgeselden söyleşiye keyifle izlenecek “Apikam Bahçesi Yaz Etkinlikleri”ne katılım ücretsiz.