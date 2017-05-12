İzmirli balerinler Barcelona'da 7 ödül aldı

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen uluslararası bale ve müzik yarışmasına İzmirli balerinler 7 ödül aldı

Barcelona kentinde düzenlenen Sea Sun Fiestolonia Bale ve Müzik Yarışmasına katılan İzmirli kızlar, Türkiye'ye 7 ödülle döndü. Aralarında Şili, Gürcistan, Bosna Hersek, Rusya, Estonya, İsrail, Letonya, Macaristan, Litvanya ve İspanya gibi dünyanın farklı 19 ülkesinden 38 grup yarışmacının olduğu müsabakada Balejim Sanat Okulu öğrencileri de vardı. Barcelona'da ödülleri toplayan öğrenciler, sahnede Türk bayrağı açarak duygusal anlar da yaşattı.



Ece Belkıran, solo klasik ve modern balede birinciliği kimseye kaptırmazken, modern balede ikinciliği yine aynı okuldan Maide Özkay, klasik balede ise ikinciliği Büşra Özbent göğüsledi. Büşra Özbent, Meryem Öztürk, Şimal Ünal ve Melda Gizem Özhan da yine klasik balede üçüncülük ödüllerini aldı. Klasik bale gruplarında ise 'Tamburalar Dansı' ile Elifsu Erdoğan, Arın Barak, Eylül Erakyol, Ece Özer, Duru Öğütler, Derin Aysal, Selin Özmen ikinci olurken, 'Polka Dansı'nı sergileyen Deren Kocabaş, Melisa Naz Tomar, Nehir Yılmaz, Öykü Keskin, Duru Büyük Özgür ve İrem Elif Dane de üçüncülük ödülünü aldı. Solo kemanda Elifsu Erdoğan ve solo piyanoda da Arın Barak üçüncülük ödüllerini topladı.



Öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını dile getiren Balejim Sanat Okulu Kurucu Müdürü Tülay Akdeniz, '4 yıldır katıldığımız uluslararası yarışmalardan bu yıl da mutlu dönüyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları yoğun çalışmaların karşılığını yine en gurur verici şekilde aldı. Her biri bizler için ayrı bir değer. Bale Bölüm Başkanımız Gökçe Telkıvıran ve tüm ekibini bizlere bu onuru yaşattıkları için tebrik ediyoruz. Yine İzmir'in ve Türkiye'nin adını sanat ile tüm dünyaya duyurdular. Kurumum adına hepsini kucaklıyorum' ifadelerine yer verdi.



