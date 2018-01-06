Kara Elmas'ın acı yüzünü anlattılar

Kara Elması olarak da bilinen kömürün çıkarıldığı madenlerde çalışan emekçilerin yaşadığı zorlukların anlatıldığı 'İndim Maden Ocaklarına/Yaşam Kavgalarıyla Madenciler' adlı panel Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Zonguldak'ta, 4-8 Ocak 1991'de yapılan Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 27'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen madenlerde çalışan emekçilerin yaşadığı zorlukların anlatıldığı 'İndim Maden Ocaklarına/Yaşam Kavgalarıyla Madenciler' adlı panele ilgi yoğundu. Konak Belediyesi'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu'ndaki etkinliğe maden işçilerinin yaşamlarını belgeleyen fotoğraf sanatçısı Birol Üzmez ile 'Yedi Kat Yerin Altından Uğultular Geliyor' kitabının yazarı Onur Bütün konuşmacı olarak katıldı.



Fotoğraflarla yaşam kavgası



Zonguldak'ta maden işçilerinin 30 Kasım 1990 tarihinde başlattığı ve 35 gün süren grevin ardından 4 Ocak'ta taleplerini iletmek üzere Ankara'ya doğru yürüyerek yola çıktıkları 'Büyük Madenci Yürüyüşü'nün bir kez daha anıldığı panelde Zonguldak doğumlu olan Üzmez, maden işçilerinin fotoğrafları eşliğinde o günleri anlattı. Zonguldak halkının da desteğiyle yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı ve 5 gün sonra Bolu'nun Mengen ilçesinde sona eren yürüyüş fotoğraflar eşliğinde bir kez daha hatırlandı. Fotoğrafçılık sanatında birçok ödülün sahibi olan Üzmez, 1992 yılında da Kozlu grizu faciasında karşılaştığı anları yine panelde fotoğraflar eşliğinde anlattı. Çektiği o yıllara ait fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi salonu dolduranlar konukları duygusal anlar yaşattı. Gösterim maden işçilerinin ne denli zor koşullarda çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdilerde 'Plakçı Birol' olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Mirkelam Han'da bir plak evi işleten Üzmez, o anları fotoğraflarken neler hissettiğini anlattı.



Yeni Çeltek'ten Soma'ya



Yeraltı Maden - İş Sendikası'nın tarihi kayıt altına alan yazar Onur Bütün de kitabının içeriğinde yer alan olayları paylaştı. 7 Şubat 1990'da Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Maden Ocağı'ndan, Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında meydana gelen maden faciasına kadar ki süreçte yaşanan acı olayların anlatıldığı önemli bir kaynak niteliğinde olan kitapla maden işçilerinin ve sendikaların karşılaştığı zorluklar anlatılıyor. Maden ocaklarının, maden işçilerinin yaptığı grevlerde asılan pankartların, madencilerin ve sendikal çalışmalarının fotoğraflar eşliğinde dile getirildiği söyleşinin ardından konuklar Üzmez ve Bütün'e merak ettikleri konularda sorular sordu.