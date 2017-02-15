Karabağlar'da 'Karagöz Kukla Atölyesi' düzenlendi

Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara 'Karagöz Kukla Atölyesi' düzenlendi. Reşat Nuri Çocuk Kitaplığı'nda düzenlenen gösteride çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisini keyifle izlediler, ardından da kendilerine dağıtılan maketleri boyayarak kendi Hacivat ve Karagöz kuklalarını yaptı

Karabağlar Belediyesi, çocukların eğitimlerine destek olmak, onların derslerinden kalan zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmek için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Şubat etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Karagöz-Hacivat Kukla Atölyesi' etkinliği gerçekleştirildi.



Karakterleri tanıdılar



Karabağlar Belediyesi'ne ait Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Türk Gölge Oyunu 'Karagöz-Hacivat'ı büyük bir keyifle izleyen çocuklar oyundaki 'Beberuhi' karakterini de yakından tanıdı. Etkinlik sonunda Hayali Deniz Özgökbel oyunun nasıl oynatıldığını çocuklarla paylaştı ve merak edilen soruları yanıtladı. Programın sonunda oyunu izleyen çocuklar için Karagöz ve Hacivat'ın kuklalarının yapıldığı atölye çalışması düzenlendi. Çocuklar kendi kuklalarını yaparak keyifli dakikalar geçirdiler. Etkinlik 24 Şubat tarihinde Aydın Çocuk Merkezi'nde tekrar edilecek.



