'Karabatak ve pelikan' fotoğrafı birincilik getirdi

İzmir Kuş Cenneti’nin tanıtımı amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen “Ulusal Foto Safari” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Türkiye’nin farklı köşelerinden gelen doğa ve kuş fotoğrafçılarının objektiflerine yansıyan kareler ‘cennetin’ güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü (DKMP) ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) işbirliğinde düzenlenen “Kuşlar ve Memeliler” konulu foto safari Türkiye’nin farklı köşelerinden doğa ve kuş fotoğrafçılarını İzmir’de buluşturdu.



Türü tehlike altındaki çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve dünyanın sayılı kuş sulak alanlarından İzmir Kuş Cenneti’nde 3 günlük foto safarinin ardından düzenlenen yarışma sonuçlandı. Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Okyay Bulut, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Serhat Tigrel, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Dr. Zafer Kurnuç, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Ömer Furtun, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Ömer Necipoğlu, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Dr. Bülent Öztürk, DKMP İzmir Şube Müdürlüğü Mühendisi Murat Aslanapa ve Birlik Müdürü Dr. Tamer Seyis ile İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı H.Gökhan Özdemir, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama v e Araştırma Merkezi Koruma Biyologu Yrd. Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Fotoğrafçısı Emirali Kokal’dan oluşan Seçici Kurul, 130 fotoğraf arasından ilk 3 derece ile 7 mansiyon ve 15 sergilenmeye değer eserleri belirledi.





Ustalar yarıştı



Değerlendirme sonucunda “Karabatak ve Pelikan” fotoğrafıyla Selma Kılıçarslan birinci, “Flamingo” fotoğrafıyla Oğuz Altun ikinci, “Maskeli Ötleğen” fotoğrafıyla da Turgut Ege üçüncü oldu. Çağlar Güngör, Kumral Kepkep, Osman Can Altan, Cahit Ağcal, Ertan Daş, Özkan Özmen ve Uğur Yavuz mansiyon ödülü almaya hak kazandı.



Saygın Karayavuz, Selami Oral, Derviş Önder Kahraman, Mahmut Serdar Alakuş, Yılmaz Kalpalp, Mehmet Akif Gökyokuş, Osman Can Altan, Ertan Daş, Bora Şahin, Serkan Eğrilmez, Özkan Özmen,Uğur Yavuz ve Hasan Akay’ın fotoğrafları ise sergilenmeye değer bulundu. Foto safari fotoğraflarından oluşan serginin açılışı ve ödül töreni tarihinin www.izmirkuscenneti.gov.tr internet adresinden duyurulacağı bildirildi.

