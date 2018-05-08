Keçeye Koşar yorumu

Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Arayış II isimli hacimli tekstil sanatı sergisini Konak Belediyesi Türkan Saylan Sanat Merkezi'nde açtı

Jülide Yurteri Şehitoğlu-Sanatçının kimlik, cinsiyet ve varoluş temaları üzerine hacimli lif sanatı tekniğiyle oluşturduğu eserler sanatseverlerin beğenisini topladı. Halen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Koşar, Arayış isimli ilk kişisel sergisini 2017 yılında Adana AÇS Sanat Galerisi'nde açmıştı. İlk sergisinin devamı niteliğindeki ikinci sergisinde de hacmin tekstil sanatına yansımalarını irdelerken, bu yansımaları liften suretlere, iplikten hacimli biçimlere dönüştürüyor. Farklı çalışmalarıyla dikkat çeken Koşar, yurtiçinde 2005-2018 yılları arasında çeşitli jürili grup ve karma sergilerle 2009 yılında Mısır ve Litvanya'da 2017 yılında Ukrayna'da lif ve tekstil sanatı sergilerine katıldı.

Sergideki eserlerin yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını anlatan Koşar, 'Bu sergide daha çok figüratif çalışmalara ağırlık vermeye çalıştım. Yaklaşık 4 yıllık bir emeğin meyvesi olan eserleri oluştururken, adeta bir heykeltraşın çamuru şekillendirmesi gibi iğneleme tekniği ile keçeye bir form ve hayat verdim' diye konuştu.

Sergi 17 Mayıs'a kadar gezilebilecek.