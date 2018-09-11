Kenan Doğulu'dan İzmir'de muhteşem konser

Kenan Doğulu, Bu yıl 87. kez kapılarını açan Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı Çim konserleri kapsamında Kültürpark’ta muhteşem bir konsere imza attı

"Vay Be" albümünden yepyeni şarkılarını ve dillerden düşmeyen hitlerini hayranlarıyla birlikte seslendiren Doğulu, 2.5 saat boyunca İzmirliler'e unutulmaz bir eylül akşamı yaşattı. Doğulu "Kandırdım" şarkısını seyircilerin arasına girerek söyledi ve hayranlarıyla kucaklaştı. Kenan Doğulu, onbinlerce izleyicinin alanı tamamen doldurduğu halk konserinde 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunu kutladı ve seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde İzmir Marşını söyledi. Doğulu İzmir Fuarı konserinin ardından 14 Eylül‘de yoğun istek üzerine bir kez daha Harbiye konseriyle İstanbullular'la buluşacak