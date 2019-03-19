KODA'dan anma konseri

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma konseri düzenledi. Romanya'nın ünlü çellisti Anton Niculesco'nun solist olduğu gecede Karşıyaka Oda Orkestrası'nı Şef Hakan Şensoy yönetti.

KODA'dan anma konseri
19 Mart 2019 Salı 13:42

Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka İlçesi'ni bir Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürme projesinin ilk adımı olarak 2014 yılında kurduğu Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü'ne özel bir konser düzenledi. Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde Romanya'nın ünlü çellisti Anton Niculesco'nun eşsiz eserlerinin yanı sıra Şef Hakan Şensoy yönetimindeki KODA, Azeri bir eser olan 'Ayrılık' türküsünü şehitlerin anısına seslendirdi.

Çanakkale Zaferi'ninin bir savaştan çok bir ülkenin birlik beraberlik içerisinde topyekûn mücadelesini anlatan bir kurtuluş destanı olduğunu dile getiren Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Teyfik Rodos, zaferin 104. yılında tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Rodos ayrıca, 25 Mart akşamı Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Opera arya ve düetlerinden oluşan 'Bir Mozart Akşamı' konserine tüm sanatseverleri beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler; #Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası #koda #Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi #Şef Hakan
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