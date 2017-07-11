Konak'ta 15 Temmuz sergisi açıldı

Anadolu Ajansı (AA) Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi Konak Meydanı'nda açıldı. Vatandaşlara, darbe teşebbüsü gecesi yaşanan acıları bir kez daha gösteriliyor

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da çekilmiş 79 fotoğraftan oluşan 'AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi' İzmirliler ile buluştu.



Darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Konak Meydanı'ndaki sergi, 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık kalacak. Sergide İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden kesitler de yer alıyor.



Bir daha yaşanmasın



Sergiyi gezen İzmirli Tarık Önder, çok güzel fotoğraflar çekildiğini belirterek, 'Allah bir daha yaşatmasın böyle şeyler, böyle fotoğraflar da çektirtmesin inşallah' dedi.



O anları yaşatıyor



Sergide 15 Temmuz darbe girişiminin acı anlarını bir kez daha yaşadıklarını belirten Metin İnkaya da şunları kaydetti: 'Ölenlere rahmet diliyoruz, bizim için canlarını feda ettiler, tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu duyguyu bu fotoğraflarla bize yaşatanlara Anadolu Ajansına da teşekkür ediyoruz.'



Herkesin görmesi gerek



Emekli İsmet Yıldırım da serginin darbe girişiminde yaşananları tüm boyutlarıyla ortaya koyduğuna dikkati çekerek, 'Serginin darbe girişiminin anlaşılmasına büyük katkı yapmasını bekliyorum. Bütün Türkiye'de bu fotoğraflar böyle yaygın olmalı. O zaman bu darbe girişiminde çok haberi olmayan vatandaşlarımız olayı anlayacaktır çünkü o gün televizyon izleyemeyen, o anda çalışan vatandaşlarımız vardı. Onların bunları görmesi lazım' ifadelerini kullandı.