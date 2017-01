Küçük Prens, Kuzular Firarda ve Heidi... İzmirli çocukları bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocukları birbirinden güzel üç animasyon filmi ile buluşturuyor: Küçük Prens, Kuzular Firarda ve Heidi

Yarıyıl tatilindeki çocukları hem eğlendirici hem de eğitici ve öğretici filmlerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında; Buca’da, Bayındır’da, Ödemiş’te, Karabağlar’da, Seferihisar’da ve Konak’ta başlattığı ücretsiz sinema gösterileriyle büyük beğeni topluyor.





“Küçük Prens” çok seviliyor



Gösterime giren ilk film, Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz çocuk klasiği “Küçük Prens”in animasyon filmi. Yönetmenliğini Mark Osborne'nin üstlendiği film, Türkçe ublajlı olarak gösteriliyor. Annesi tarafından artık yetişkinlerin dünyasına hazırlanan, çocukluktan çıkmak üzere olan kız, tuhaf ancak iyi yürekli bir adam olan komşuları Pilot ile tanışınca her şey değişir. Pilot, bir zamanlar tanıdığı Küçük Prens aracılığıyla girdiği ve her şeyin mümkün olduğu dünyanın kapılarını kıza da açar.



108 dakika süren “Küçük Prens”in ilk gösterimleri 25 Ocak saat 11:00 ve 27 Ocak 14:00'de Sosyal Yaşam Kampüsü Buca Çocuk ve Gençlik Merkez'inde olacak. Film 3 Şubat 11:00'de ve 4 Şubat 14:00'de İzmir Sanat Büyük Salon, 30 Ocak saat 14.00’te Ödemiş Belediyesi Kültür Merkez, 31 Ocak’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu ve 1 Şubat saat 14:00'de ise Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.





Kuzular firar ederse



Mark Burton ve Richard Starzak'ın birlikte yönettiği aile komedisi olan “Kuzular Firarda”, 85 dakikalık bir animasyon filmi. Türkçe Dublajlı olan filmin konusu ise şöyle: Çiftlik hayatından iyice sıkılan Shaun ve arkadaşları, bir gün zekice bir planla çiftlikten kaçarlar. Ancak umduklarından çok daha fazlasıyla karşılaşacaklardır. Kontrolden çıkan karavanla birlikte büyük şehrin karmaşasına katılan kahramanlarımız, sahiplerini bulmaya çalışırken unutmayacakları maceralar yaşarlar.



Kuzular Firarda, 25 Ocak saat 14:00'de ve 26 Ocak saat 11:00'de Sosyal Yaşam Kampüsü Buca Çocuk ve Gençlik Merkez'inde, 30 Ocak saat 14:00'de Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi TOKİ'de, 31 Ocak 14:00'de Ödemiş Belediyesi Kültür Merkez'inde, 14 Şubat saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salon'unda, 3 Şubat saat 14:00 ve 5 Şubat saat 11:00'de ise İzmir Sanat Kültürpark'da gösterime girecek.





Herkesin sevdiği bir karakter: Heidi



Aile ve macera filmi olan “Heidi” ile çocuklar, Clara ve Heidi'nin farklı hayatlar yaşamalarına rağmen arkadaşlıkların birçok şeyi değiştirebileceğine taniklık edecekler. Alain Gsponer’ın gerçek hayattan esinlenerek yönettiği 111 dakikalık filmde, 8 yaşında İsviçreli yetim bir kız çocuğu olan Heidi’yi teyzesi, dağ evinde yaşayan dedesine bırakır. Daha sonrasında teyzesi Heidi’yi Frankfurt’ta varlıklı Sesemann ailesinin evlerinde yaşaması için dedesinden ayırır. Heidi, Sesemann ailesinin yanında korunaklı bir şekilde tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Clara’ya refakatçilik yapar. Her zaman için dedesini ve dağ evindeki yaşantısını özleyen Heidi, mutsuzluğuna rağmen her durumun olabileceğince en iyisi olmasını sağlar.



Heidi’nin gösterim programı ise şöyle:



26 Ocak saat 14:00'de ve 27 Ocak 11:00’de Sosyal Yaşam Kampüsü Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi, 1 Şubat 14:00'de Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi, 2 Şubat saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu ve Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi TOKİ, 4 Şubat saat 11:00 ve 5 Şubat saat 14:00'de İzmir Sanat Kültürpark..