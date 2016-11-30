Liseli müzik grupları Karşıyaka'da  yarışacak

Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için özendirici çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, üçüncü kez 'Liselerarası Müzik Yarışması' düzenliyor. İzmir'deki tüm liselere açık olan yarışma için başvurular kabul edilmeye başlandı. Şubat ayındaki büyük finalde dereceye girecek genç yıldızlara, toplam 17 bin TL para ödülü dağıtılacak

Karşıyaka Belediyesi, lise çağındaki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kültür-sanata teşvik etmek amacıyla, ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği 'Liselerarası Müzik Yarışması'nı geleneksel hale getirdi. Üçüncüsü düzenlenen yarışma için başvuru süreci başladı. İzmir'deki tüm liselere açık olan organizasyona katılmak isteyen müzik grupları, 27 Ocak 2017 tarihine kadar, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.



Para ödülü verilecek



Genç müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak yarışmanın elemeleri 8, 9 ve 10 Şubat'ta gerçekleşecek. En iyi 10 grup 18 Şubat'ta, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak final gecesinde dereceye girmek için sahneye çıkacak. Jüri tarafından birinci seçilecek grup 8 bin TL, ikinci 5 bin TL ve üçüncü de 3 bin TL para ödülünün sahibi olacak. 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen gruba ise bin TL ödül verilecek. Yarışmaya ilişkin 399 40 86 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



Sahne gençlerde



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Gelişim çağındaki evlatlarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını, bu sayede olumsuz alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Liselerarası Müzik Yarışması ile sahneyi gençlerimize bırakıyor, yeteneklerini sergileme imkanı sunuyoruz. İki kez yoğun katılımla gerçekleşen yarışmamızın yine büyük heyecan yaratacağına inanıyorum" dedi.

