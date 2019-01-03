Mazideki Buca

Buca'nın tarih kokan sokak ve evleri Bucalıların çektiği fotoğraf kareleriyle sergilendi. Bucalılar Grubu tarafından 'Mazideki anılarımız ve günümüzün güzellikleri ile Bucamız' başlığıyla Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisi sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Pelin Atmaca - Buca'nın büyülü atmosferi Bucalıların gözünden fotoğraf karelerine yansıdı. Bucalılar Grubunun çektiği, Buca'nın sokaklarını, tarihi dokusunu ve gösterişli evlerini aktaran birbirinden güzel 75 fotoğraf Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başladı. 15 Bucalı fotoğrafçının çektiği 400 kare fotoğraf arasından seçilen 75 muhteşem eserin sanatseverlerle buluştuğu sergi kalabalık davetli topluluğunun katıldığı törenle açıldı. Buca'nın geçmişten günümüze uzanan dokusunu aktaran eserler arasında en iyi fotoğraf yarışması da düzenlendi. Değerlendirmeye alınan fotoğraflar arasında Adnan Küçükvardar'ın muhteşem karesi birinciliği elde ederken, Hüsna Önal ikinciliği, Dursun Mehmet Çiçek üçüncülüğü kazandı. 'Mazideki anılarımız ve günümüzün güzellikleri ile Bucamız' isimli sergi 6 Ocak'a kadar Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.