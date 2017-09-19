MFÖ, 23 Eylül'de İzmir'de

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği sonbahar konserleri serisinde efsane grup MFÖ, Egelilerle buluşmaya devam ediyor. MFÖ, 23 Eylül Cumartesi İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak

Bayramda Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bu kez İzmir’de sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Cumartesi akşamı saat 21.15’te sahne alacak grup, çıkardığı yeni albümündeki büyük beğeni toplayan şarkılarını seslendirecek. Sesi kadar sahnedeki dansları ve enerjisiyle izleyenleri mest eden MFÖ, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.

