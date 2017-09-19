MFÖ, 23 Eylül'de İzmir'de

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği sonbahar konserleri serisinde efsane grup MFÖ, Egelilerle buluşmaya devam ediyor. MFÖ, 23 Eylül Cumartesi İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak

MFÖ, 23 Eylül'de İzmir'de

Bayramda Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bu kez İzmir’de sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Cumartesi akşamı saat 21.15’te sahne alacak grup, çıkardığı yeni albümündeki büyük beğeni toplayan şarkılarını seslendirecek. Sesi kadar sahnedeki dansları ve enerjisiyle izleyenleri mest eden MFÖ, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.
 

Etiketler; #mfö #izmir #konser
Önceki Haber
Protokole garson, gazilere self servis!
Sonraki Haber
İzmir çocuk korosu yeni üyelerini arıyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.