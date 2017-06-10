Nazım Usta Karabağlar'da şiirleriyle anıldı

Karabağlar Kent Konseyi, Şair-Yazar Nazım Hikmet'i anma etkinliği düzenledi. Karabağlar Kent Konseyi, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, evrensel ozanımız Nazım Hikmet'i ölümünün 54'üncü yılında O'nu en güzel şiirleriyle andı

Karabağlar Kent Tasarım Atölyesi'nde (KETA) düzenlenen etkinliğe Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Hanize Uysal, kent konseyi meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Nazım Hikmet'in çok önemli bir şair olduğunu ve ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, "Nazım'ın şiirleri içten, samimi okunduğu zaman anlamlı. Burada şiir okuyan hem kent konseyi, hem sivil toplum kuruluşu üyeleri Nazım'ın şiirlerini aynı bu duygularla okudular. Bu şiir okuma etkinliğinin devamını da düzenleyeceğiz." diye konuştu.Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş ise bu etkinliği düzenleyen kent konseyine teşekkür ederken, bundan sonra da bu tarz etkinliklerde beraber olmayı diledi. Şiirlerin ardından etkinliğe katılan Şair ve Söz Yazarı Yalçın Benlican'ın besteleri ile Nazım'ın şiirleri Müzisyen Mustafa Turalı tarafından çalınarak hep bir ağızdan söylendi.



