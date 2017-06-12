Öğrenciler, dengeli beslenmeyi resmetti

Sabri Ülker Vakfı'nın Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi 2016-2017 eğitim öğretim dönemi 'Yemekte Denge - Dengeli Besleniyorum' resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Projenin uygulandığı illerden biri olan İzmir'de üç kategoride derecelendirilen 9 öğrenciye ödülleri verildi

Çocukların erken yaşlarda beslenme eğitimi almasını sağlayarak yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış, sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen ve bu yıl 5.'si düzenlenen 'Yemekte Denge - Dengeli Besleniyorum' resim yarışması sonuçlandı. 'Dengeli Besleniyorum' temalı resim yarışması Yemekte Denge Eğitim projesinin içerdiği sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme bilgilerinin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını sağlayarak öğrencilerin yaratıcı eserler ortaya koymasına imkân verdi.

Kazananlar

İzmir'deki 50 pilot okulda uygulanan proje kapsamında düzenlenen Yemekte Denge - Dengeli Besleniyorum Resim Yarışması'nda dereceye girenler düzenlenen törenle açıklandı. İzmir'de Birinci Kategoride, Ankara İlkokulu anasınıfından Mirasu Dalmış birinciliğe, İlk Kurşun İlkokulu anasınıfından Ali İhsan Gürkaynak ikinciliğe, Özkanlar İlkokulu anasınıfından Kerim Söylemez üçüncülüğe layık görüldü. İkinci Kategoride, 30 Ağustos İlkokulu 1-C sınıfından Ceylin Şimşek birinci, Ankara İlkokulu 2-C sınıfından Ela Nur Sarıçam ikinci, İlk Kurşun İlkokulu 1-K sınıfından Ayşenur Uygan üçüncü oldu. Üçüncü Kategoride ise Ömer Özkan İlkokulu 3-E sınıfından Kemal Tiğin birincilik, Özkanlar İlkokulu 3-D sınıfından Elif Aybartürk ikincilik, 30 Ağustos İlkokulu 4-F sınıfından Carina Diaconu üçüncülük ödülünü aldı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nde, projeden sorumlu şube müdürü, il koordinatörleri, il düzeyinde görevlendirilen görsel sanatlar öğretmenlerinin oluşturduğu bir komisyon ile değerlendirilen resimler arasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Bugüne kadar 1,5 milyon çocuk, ebeveyn ve eğitimciye ulaşan 'Yemekte Denge Eğitim Projesi' kapsamında gerçekleştirilen resim yarışması Antalya, İstanbul, İzmir, Erzurum, Kayseri, Sinop, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın olmak üzere 10 ildeki pilot okulların okul öncesi ile ilkokul öğrencileri arasında düzenlendi.

Törenin ardından İzmirli öğrenciler 'Yemekte Denge Tiyatrosu' ile buluştu. Senaryosu Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin mesajları doğrultusunda özel olarak hazırlanan Yemekte Denge Tiyatrosu'nu seyreden çocuklar, sağlıklı ve dengeli beslenmeyle ilgili birbirinden faydalı bilgileri eğlenerek öğrenme fırsatını da yakaladı. n Ali Budak



