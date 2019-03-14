Ön yargıları sahnede yıktılar

İzmir'de, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim alarak tiyatro yapan çeşitli meslek grubundan görme engelliler, ön yargıları yıkarak cesaretle çıktıkları sahnede performanslarıyla dikkati çekiyor.

Meslek sahibi olabilmek için yıllarca mücadele veren 20 doğuştan görme engelli, ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra yaşamın diğer alanlarında da başarılı olabileceklerini göstermek için yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi.

Farklı yaşlardan görme engelliler, Tiyatro Nienor'un kadın oyuncusu Ebru Atilla Sağay'ın yürütücülüğünü üstlendiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir alışveriş merkezinin tahsis ettiği salonda güzel konuşma, ses, diyafram ve fonetik dersleri aldı.

Braille alfabesine tercüme edilmiş Sophokles'in Antigone eseriyle seyirci karşısına çıkan oyuncuların, bir sonraki oyunu ise "Haldun Taner'in Timsahı" oldu.

Oyunu binlerce sanatseverle buluşturan görme engelliler, başarılı performanslarıyla dikkat çekti ve Yön Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesi'nce verilen Engelsiz Sanat Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödülün sevinciyle çalışmaya devam eden oyuncular, her hafta Karşıyaka'daki bir istasyonda buluşarak provaya gidiyor. Okuma tiyatrosu ile sanata başlayan engelliler, işaret olarak kullandıkları zil sesiyle artık oturdukları masadan kalkarak sahnede dolaşıyor.

Anladık sen de körsün

Tiyatro Nienor'un kadın oyuncusu Ebru Atilla Sağay, yaptığı açıklamada, görme engellileri halkla buluşturmayı ve Braille alfabesini unutturmamayı amaçladıklarını kaydetti.

Göremeyenlerin de sahneye çıkma konusunda görebilenler kadar istekli olduğunu anlatan Sağay, şöyle konuştu:

"Başka şehirlerde başka engelli tiyatroları var, dans eden, müzik yapan işitsel olarak çok iyi işler çıkaranlar var ama biz tiyatro yapıyoruz. Onlarla ilk kez bir araya geldiğimde, hayatımda, yakınımda hiç görme engelli yoktu. İlk gün onlarla konuşurken, yürürken çok dikkatli olamıyordum. Oyuncuların vücudunun hep bir yerlere çarpmasına neden oluyordum ve özür dilemek zorunda hissediyordum. En son bana dediler ki 'Tamam özür dileme artık. Anladık sen de körsün.' Bana anlatmak istedikleri şuydu: Bu işi yapacaksan şikâyet etmeyeceksin. Onlar sahnede özgürleştiler, sosyalleştiler ama ben onlardan daha çok şey öğrendim."

Sağay, William Saroyan'ın "İstiridye ile İnci" adlı oyununu çalıştıklarını ve oyuncularına söz verdiği gibi onların da artık sahnede dolaştıklarını, hareketlendiklerini anlatarak, 25 Mart'ta oyunu sahneleyeceklerini söyledi.

En büyük hedeflerinin turne yapmak olduğunu vurgulayan Sağay, görme engelliler arasından bir yönetmen ve seslendirme sanatçısı çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yeni yaşam

Görme engelli oyunculardan 25 yaşındaki Serdar Fırtına, stajyer avukat olduğunu, görenlerin yaptığı birçok şeyi yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Fırtına, radyo tiyatrosu dinleyerek, sahneyi hayalinde canlandırma yeteneği geliştirdiğini, sahne arası geçişlerde ve hareketler sırasında müzik sesinden faydalandıklarını dile getirdi.

Oyunculardan 33 yaşındaki İngilizce öğretmeni Diyar İmer ise "Doğuştan görme engelliyim, 'yapamazsın, oynayamazsın' diyenler sürüsüne bereket ama başarılarımız bizi motive ediyor. Ben artık yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak istiyorum. " dedi.

İmer, müzikle de ilgilendiğini belirterek, "Bize 'Yapamazsın' diyenler bizi kısıtlamak isteyenler. Gelsinler bizi sahnede görsünler, bakmadan görsünler, işitmeden duysunlar." diye konuştu.

Görme engelli 57 yaşındaki yazar Emine Kamçı da tiyatronun yanı sıra üniversitede edebiyat eğitimi almayı ve ikinci kitabını yazmayı istediğini söyledi.