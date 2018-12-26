Optimum'da 'Yanımda Kal' galası yapılacak

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum yeni yıla bir gün kala 'Yanımda Kal' filminin özel gösterimine ev sahipliği yapacak.

Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmin İzmir galası 30 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İzmir Optimum'da yapılacak. Senaryosunu Çağlar Yurt'un yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Şebnem Aşkın ve Ferhat Şenalan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Yanımda Kal' filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 30 Aralık Pazar günü Cinemaximum İzmir Optimum'da yapılacak.

Gençlerin sevgilisi

İşkolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikayesini sinemaya taşıyan 'Yanımda Kal' filminde başrolleri Türk sinemasının genç kuşağını başarı ile temsil eden Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Film gösterimi öncesinde filmin başrol oyuncuları ve film ekibi İzmir Optimum'da saat 15:30'da düzenlenecek söyleşide İzmirli sinema severler ile bir araya gelecek. Ekip, söyleşiden sonra Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilecek özel gösterim ile filmi hayranlarıyla birlikte izleyecek.