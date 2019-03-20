Öykü Arin için Masallar Sergisi

Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için tek çaresi ilik nakli olan Öykü Arin için ailesi, Türkiye ve yurt dışında başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası kapsamında gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

4 yaşına basan ve henüz uygun donör bulunamayan Öykü için İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD)'de Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü'ne başvuruları yaptı. İFOD, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası kapsamında 22 Mart 2019 Cuma ve 23 Mart 2019 Cumartesi gününü kapsayan 2 günlük süreçte Konak Meydanı'nda Kızılay Aracı arkasındaki sergi alanında açık alan sergi organizasyonu konusunda izinlerini aldı.

İFOD Işıkla Boyama Atölyesi'nin 22 fotoğraftan oluşan 'Masallar' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yarın saat 18:00'da gerçekleşecek. Donör kaydı ve kan verme işlemleri de aynı gün saat 12.00'da başlayacak.

Kızılay'ın bağışlar için Kök Hücre Ekibini iki gün boyunca 12:00-19:00 saatleri arasında araçta bulunduracağını belirten İFOD Başkanı Seda Şengök, "Kızılay Kan Merkezi, gerekli teçhizatı ayarlamak üzere bizlerden kan vermek isteyen kişi sayısını istiyor. Öykü Arin ve donör bekleyen tüm çocuklarımız için bu iyilik hareketinin parçası olmak isteyen, belirtilen şartları taşıyan, tüm fotoğrafseverleri sergimize destek olmaya bekliyoruz" dedi.