Sanat engel tanımadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda resim eğitimi alan 25 engelli öğrenci, ortaya çıkan eserlerini bir sergide topladı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergilenen resimler, sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resim eğitimi alan ve daha önce katıldıkları pek çok yarışmada ödüller kazanan engelli öğrenciler, başarılarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Resim öğretmenleri Ömür Öcal Asri ile birlikte Konak Engelli Merkezi’nde çalışarak birbirinden güzel eserler üreten 5 ile 35 yaş arasındaki 25 engelli öğrenci, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergi açtı.

Sulu boya, akrilik, guaj boya çalışmalarının yer aldığı ve geri dönüşüm temasının öne çıktığı “Özel Ressamlar” isimli sergide, fırça tutamayan öğrencilerin kağıt havlu ile yaptıkları renkli ve dikkat çekici baskılar da yer aldı. Serginin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, çocukların çizdikleri resimlerin birbirinden güzel olduğunu belirterek, “Bizim çiçeklerimiz, canlarımız harika eserler yarattı. Tabi ki bu ekip işi” dedi. Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak ise sergideki resimlerin özel ellerden çıktığını beli rterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiye katılan 25 yaşındaki Ayşe Uğurlu, iki yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde açılan resim kursunda eğitim gördüğünü ve bu sergiye katıldığını belirterek, “Çizerek başladım, zamanla oran orantıyı öğrendim ve kompozisyon yaparak resme adapte oldum. Bütün özel çocuklara önerim pes etmemeleri. İsterlerse her şeyi başarabilirler, yapmak istedikleri şeylerin üstüne gitsinler” şeklinde konuştu.