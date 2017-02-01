Şehit oğlu için 'Bütün renklerim sana çıkıyor' resim sergisi açtı

Ressam Aynur Okşar Özkaya şehit oğlu Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya adına 'Bütün renklerim sana çıkıyor' resim sergisi açtı

Sergide ressam Aynur Okşar Özkaya, 24 Şubat 2015 tarihinde Malatya'daki F4 uçak kazasında şehit düşen oğlu Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya anısına açtığı yağlı ve sulu boya resim sergisinde öğretmenlerini de unutmadı.



Öğretmenlerinin yağlı boya çalışmasını da eserleri ile birlikte sergileyen Özkaya 'Oğlumun acısını unutamıyorum. Sergiyi şehit oğlumun anısına, ona ithafen açtım. Onun damatlık resmini yağlı boyaya aktardım. Öğretmenlerimi de unutmadım. 60 parçalık çalışmanın içinde ona da yer vermemek olmazdı. Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel bize yardımcı olduğu için, sergimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum' dedi.

Ressam Aynur Okşar Özkaya'nın 60 parça yağlıboya ve suluboya örneklerini içeren 'Bütün renklerim sana çıkıyor' resim sergisi Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezinde yarına kadar gezilebilir. Sergisinin, en özel eseri ise oğlu ve gelinin düğün tablosu, beraberindeki torununun portreleri oluşturuyor.



