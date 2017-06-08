Sertab Erener hayranlarının gönderdiği videolardan klip yaptı

POP müzik sanatçısı Sertab Erener, hayranlarından gelen videoları klip olarak yayımladı

Youtube kanalından yaklaşık 2 ay önce karaoke olarak paylaştığı "Tek Başıma" adlı parçasını hayranlarının seslendirmesini ve çektikleri videoları kendisine göndermelerini isteyen Sertab Erener, sevenlerinden onlarca video aldı. Sanatçı, tek tek izlediği videolardan bir kolaj oluşturarak, Youtube kanalında paylaştı. Erener, video gönderen hayranlarına da teşekkür ederek, "Beni 'tek başıma' bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

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