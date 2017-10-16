Sertab Erener, İzmirlilerle buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmirli sanatseverleri “1 Festival İzmir”le buluşturuyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festivalin yarın akşamki açılış konserinde, ünlü sanatçı Sertab Erener ve İzmir Big Band sahne alacak

Sanat tutkunlarının vazgeçilmez mekanı haline gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), ses getirecek yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazır.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen “1 Festival İzmir”in yarın akşamki açılış konserinde, Türkiye’yi Erovizyon’da birinciliğe taşıyan ünlü sanatçı Sertab Erener sahne alacak. Erener'e unutulmaz şarkılarında, Murat Han Turgut ve Emrah Sayın tarafından kurulan İzmir Big Band eşlik edecek. Orkestra düzenlemelerini Zafer Çebi, Thomas Faure, Can Yapıcıoğlu ve Emrah Sayın'ın yaptığı konser, 17 Ekim Salı akşamı, AASSM Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak.



Biletleri satışa çıktığı ilk gün tükenen konser için İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca AASSM açık alanda led ekran kuracak.





Soluk soluğa bir festival



"1 Festival İzmir" kapsamında, 18 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de, Büyük Salon’da, Dhafer Youssef Quartet sahne alacak. Ünlü sanatçıya Aaron Parks, Matt Brewer ve Ferenc Nemet eşlik edecek.



Ediz Hafızoğlu, 19 Ekim Perşembe günü AASSM’de Büyük Salon’da sevenleriyle buluşacak. Sanatçıya Jülide Özçelik, Elif Çağlar Muslu ve Ülkü Aybala eşlik edecek.



İki Grammy ve cazda "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibi, UNESCO tarafından “Barış Sanatçısı” seçilen Marcus Miller, 20 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Büyük Salon’da konser verecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "1 Festival İzmir'in kapanış konserinde Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu ile Tepecik Filarmoni sahne alacak. 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Büyük Salon’da başlayacak konserde Gurtu'ya Hamdi Akatay ile Memduh Akatay eşlik edecek.