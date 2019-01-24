Şükran Kurdakul anılıyor

Karşıyaka Belediyesi, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'te Çarşı Kültür Merkezi'nde Şükran Kurdakul'u (1937-2004) anma/anlama etkinliği düzenliyor.

Eski bir Karşıyakalı olan Şükran Kurdakul, 1946'da Karşıyaka Lisesinde öğrenciyken Ceza Yasasının 142. Maddesinden komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıyor. İbret olsun diye elleri kelepçeli Karşıyaka Çarşısı'nda dolaştırılıyor. 1951'de, gene aynı nedenle tutuklanıyor ve 2 yıl hapis cezası alıyor. Siyasi baskılar altında bir yaşam sürdürmek zorunda bırakılıyor.

Yaşamını sürdürebilmek için daktilo memurluğu, gazete ve dergilerde düzeltmenlik yapıyor. Kendini edebiyat ve şiir için biriktiren çalışmalara girişiyor. Yelken dergisinin yönetmeni oluyor. Daha sonra Ataç ve Eylem dergilerini çıkartıyor. Çok yönlü bir edebiyat insanı. Tomurcuk (1943), Zevklerin ve Hülyaların Şiirleri (1944), Giderayak (1956), Nice Kaygılardan Sonra (1963), İzmir'in İçinde Amerikan Neferi (1965), Halk Orduları (1969), Acılar Dönemi (1977), Bir Yürekten Bir Yaşamdan (1982), Ökselerin Yöresinde (1984), Ölümsüzlerle (1985), İhtiyar Yüzyıla (1997) adlı şiir kitaplarını; Tanığın Biri (1970), Beyaz Yakalılar" (1972), Kurtuluştan Sonra" (1973), Onların Çocukları" (1975) adlı hikâye kitaplarını yayımlıyor. Bunların dışında birçok araştırma, inceleme çalışmaları katıyor kültürel hayata.

Söz konusu etkinlikte şair Aslıhan Tüylüoğlu slaytla şairin yaşamını anlatacak. Araştırmacı-ressam Cevdet Yüceer, Şükran Kurdakul'un sanatçı kişiliğine, toplumcu tutumuna ilişkin bir sunumda bulunacak. Veysel Çolak ise sanatçının bağımsızlık anlayışına, yurt sevgisine, halka sahip çıkışına, insana bakışına, emperyalizme karşı ürettiği düşüncelere değinen bir konuşma yapacak. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi katılımcıları da şairin şiirlerinden örnekler sunacak.

Herkesin davet edildiği etkinlik, halka açık ve ücretsiz.