Tankut Öktem'in heykel sergisi Adnan Saygun’da

Efelerden ozanlara, maden işçilerinden emektar köylülere ve kahraman kadınlara kadar pek çok değeri heykelleriyle yaşatan, taşı ve bronzu vefaya dönüştüren “Cumhuriyet sanatçısı” Prof. Dr. Tankut Öktem’in heykel sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) açıldı

Cumhuriyet döneminin en büyük heyketraşlarından biri olan Tankut Öktem’in aramızdan ayrılışının 10. yılı nedeniyle hazırlanan retrospektif (dünden bugüne) serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Heykellerinin yanısıra Öktem’in hayatına dair bilgilerin de yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezen Başkan Kocaoğlu’na, sanatçının kızı Oylum Öktem eşlik etti; eserleri ve hikayelerini tek tek anlattı.



Açılışta kısa bir konuşma yapan Oylum Öktem, usta sanatçının Ankara’dan sonra en çok heykelinin bulunduğu ilin İzmir olduğunu ve babasının efelerden çok etkilendiğini söyledi.



İzmir’de Belkahve Atatürk heykeli, Türk Denizcileri Anıtı ve Nazım Hikmet Anıtı gibi pek çok önemli eseri bulunan Tankut Öktem’in Cumhuriyet’in 94.yılı dolayısıyla açılan “10.yıl Retrospektif” sergisi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 27 Aralık’a kadar gezilebilecek.





Cumhuriyet’in büyük heykel ustası



3 yaşındayken balmumu ve çamurdan heykeller yapmaya başlayan, 7 yaşında resim ve heykelleriyle “Harika Çocuk” seçilen, 1988'de düzenlenen Sanat Olimpiyatları için bronzdan yaptığı soyut eseriyle dünya heykeltraşları arasında ilk 10’a giren Öktem; geride 1000'e yakın çamur, taş ve bronzdan yapılmış eser bıraktı. Sanatçı 67 yıllık yaşamında; aralarında Çanakkale anıtlarından Kara Harp Okulu Harbiyeli Anıtı'na, Kastamonu Şerife Bacı Anıtı'ndan Zonguldak Maden İşçileri Anıtı'na, Magosa Özgürlük Anıtı'ndan Amasya Tamimi Anıtı ve Uşak Özgürlük Anıtı'na kadar ülkemizdeki yüzlerce önemli esere imza attı.





