Tarihe Saygı ödüllerini kazananlar belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 16. kez düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Değerlendirme ve inceleme için toplanan Seçici Kurul, 21 başvuruyu ödüle değer buldu

Geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri”nin kazananları belli oldu. Bu yıl 16. kez düzenlenen yarışma için Yüksek Mimar Cengiz Bektaş başkanlığında toplanan Seçici Kurul, 4 günlük değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeleri belirledi. 21 başvuru ödüle değer bulundu. 2003 yılından bu yana düzenlenen yarışmada, bugüne kadar toplam 281 ödül verilmiş oldu.

“Tarihe Saygı” konusunda titiz bir çalışma ortaya koyan Seçici Kurul üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Yarışmanın Asil Seçici Kurulu Yüksek Mimar Cengiz Bektaş, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Nimet Özgönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Enlil, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Akın, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın Orbay ve Serbest Mimar-Restorasyon Uzmanı Nevin Nazan Yücel'den oluştu. Yarışmanın Yedek Seçici Kurulu'nda ise İYTE Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tonguç Akış, İYTE Mimarlık Fakültesi Öğretim G&o uml;revlisi Dr. Işın Can, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selda Alp ve Celal Bayer Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Şakar yer aldı.



İşte ödül alan eserler



“Tarihi Yapıda Yaşam” Ödülü

Nurten İşler Evi (Tire)

Raziye ve Ahmet Ülger Evi (Tire)

Emin Çetin- Berber (Birgi)



“Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım” Ödülü

Saliha Hanım Taş Konak (Birgi)



“Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma” Katkı Ödülü

Zafer Gazi Tunalı ve Atillla Özdemir "Doktor Vagonu" belgesel fotoğraf projesiyle

Levent Ertekin "Karambol" ve “Beledi Dokuma” kitaplarıyla

Köstem Kültür, Eğitim ve Müzecilik Vakfı "Köstem Zeytinyağ ı Müzesi" girişimiyle

“Geleneksel Zanaatların Yaşatılması” Ödülü

Ayşe Narin - Hasırcı (Tire)

Hediye Mantar - Sepetçi (Tire)

Yaşar ve Aziz Bartık - Kalaycı (Kemeraltı)

Mehmet ve Ali Erdoğan - Elekçi (Kemeraltı)

Ömer ve Ali Akdemir - Demirci (Kemeraltı)

Mehmet Ağca - Sedefkâr (Kemeraltı)

Şerife Zorlu - Yüz yazmacısı (Karaburun - Kösedere Köyü)



“Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri” Teşvik Ödülü

İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi "6 Şapkalı Kent Turu - Pantha Rei"

Özel Piri Reis Okulları "İzmir'de Levanten Kültürü"

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları "Tarihi Karataş Evleri Resim Çalışması" & "Levanten Köşkü Seramik & Ccedil çalışması"

İzmir Türk Koleji "İzmir'in Kayıp Tarihi: Merdivenli Medrese"

Özel BİLFEN İlköğretim Okulu "Tarihi Başdurak Kemeraltı Çarşısından Günümüze Çini Sanatının İz leri"

Kent Koleji Güzelbahçe Kampüsü "Kentin Tarihine Dokun"

Narlıdere Özel TAKEV Ortaokulu "Gizemli Bavul Projesi: KLAZOMENAI"