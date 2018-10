Tiyatronun kalbi Konak’ta atacak

Sosyal belediyecilik anlayışını kültür-sanat alanında da hayata geçiren Konak Belediyesi, başarılı projelerine bir yenisini daha ekledi

Bizim Tiyatro ile kültür merkezlerindeki salonları yerel tiyatro topluluklarına açan, Çocuklara Cumartesi Oyunları adı altında her hafta bir çocuk oyununu minik izleyicileriyle buluşturan, Okulda Tiyatro Var etkinliğiyle de her Çarşamba tiyatroyu okullara taşıyan Konak Belediyesi, şimdi de “Tiyatro Konak’ta” projesiyle Türkiye’nin önemli tiyatro toplulukları ve oyuncularını yeni sezonda İzmirlilerle buluşturacak.

Kasım ve Aralık ayları boyunca farklı tiyatro oyunlarının sahne alacağı projenin amaçları arasında tiyatro sanatına gönül vermiş sanatçıların oyunlarının İzmir’de perde açmasını sağlamanın yanında İzmir’de tiyatro yapan ekiplere de destek olmak yer alıyor.



İZMİRLİLER TİYATROYLA KONAK’TA BULUŞACAK



Tiyatro Konak projesi üç gazetecinin ardı ardına sahneleyeceği üç ayrı oyunuyla başlıyor. 1 Kasım Perşembe günü Gazeteci İrfan Değirmenci’nin ‘Anne Ben Artist Oldum’ oyunu ile başlangıç yapacak olan Tiyatro Konak, 2 Kasım Cuma günü Enver Aysever’in Grup Gündoğarken ile birlikte sahneye çıktığı ‘Nereden Nereye’ oyununu ve 3 Kasım Cumartesi günü ise Metin Uca’nın ‘Bunu mu demek istedim’ adlı tek kişilik gösterisini İzmirlilerle buluşturacak. Bilet fiyatlarının 20 lira ile sınırlı tutulduğu oyunlar Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’nde sahnelenecek. Proje kapsamında usta oyuncu Haluk Bilginer, Burak Sergen, Zuhal Olcay, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Derya Alabora, Deniz Çakır’ın da aralarında yer aldığı pek çok isim İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak.

BEĞENİLEN OYUNLARA EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tiyatro Konak’ta projesinin kentin ihtiyaç duyduğu nitelikli kültür-sanat etkinliklerine evsahipliği yapacağını dile getirdi. Proje kapsamında sahnelenecek oyunların İzmir seyircisinin istekleri dikkate alınarak belirlendiğini dile getiren Pekdaş, yıl başına kadar sürecek olan tiyatro ekinliğinde Türkiye’nin başarılı bir çok tiyatro sanatçısını ağırlayacaklarını söyledi. İzmir’in önemli tiyatro topluluklarının oyunlarının da Tiyatro Konak’ta yer aldığını vurgulayan Pekdaş, “Tiyatro sanatını yaşatma çabamız var. Bu nedenle her hafta ‘Okulda Tiyatro Var’ adıyla ilkokullarda tiyatro oyunları sahneliyoruz. Ayrıca kültür merkezlerimizde her haftasonu çocuk oyunlarımız var. Bunun yanı sıra amatör tiyatro topluluklarına çalışma yapacakları prova alanları sunuyoruz. Onlara sahnelerimizi açıyoruz. Herhalde tiyatro sanatına en fazla bütçe ayıran belediyelerin başında geliyoruz. Bu yıl da bu desteğimizi bir adım ileriye taşıyalım dedik ve Tiyatro Konak’ı hayata geçirdik. Hemşehrilerimiz için yeni oyunlar getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Her biri Türkiye’nin başarılı isimlerinin sahne aldığı oyunlar. Ben tüm İzmirlileri birlikte izlemeye davet ediyorum. Gelsinler hep birlikte sanatın özgürlüğünde, umut dolu, barış dolu günlerde buluşalım” dedi. Aralık ayı sonuna kadar sürecek olan Tiyatro Konak projesi kapsamında sahnelenecek oyunlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler www.tiyatrokonakta.com internet adresini ziyaret edilebilir.